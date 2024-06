Dez distritos no segundo alerta mais grave. Todo o país sob aviso de chuva e trovoada

O tempo vai mudar ainda mais. Uma actualização das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu a todos os distritos os avisos meteorológicos de chuva e trovoada que entram em vigor a partir desta tarde e ao longo da madrugada de sábado. São agora 10 os distritos sob aviso laranja, o segundo mais grave na escala meteorológica, e oito os que estão no nível amarelo. O mau tempo previsto para as 15h vai adiantar-se três horas e começará, afinal, às 12h.

É um quadro de "instabilidade" com ingredientes excêntricos: pode chover tanto em alguns locais que até granizo pode cair e as ruas podem inundar — mas antes da chegada da precipitação, a trovoada será pontualmente seca. As temperaturas podem alcançar os 35ºC e o vento, por vezes forte, sobretudo nos momentos de mais chuva, arrasta consigo outro fenómeno: a chegada a território nacional de poeiras do Norte de África.

A receita final? Pode chover lama sob um calor estival ao som do ribombar dos relâmpagos; mas em alguns locais, antes da precipitação podem mesmo ocorrer trovoadas secas que, aliadas às altas temperaturas e ao vento, potenciam o risco de incêndio, alertou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Esse cenário de altas temperaturas, vento e trovoada seca traz à memória os fenómenos que se observaram em 2017 e que deram origem aos incêndios de Pedrógão Grande. Mas, de acordo com o meteorologista Bruno Café, do IPMA, ele não deve ser tão grave como há sete anos — primeiro porque a trovoada seca será pontual ao longo desta sexta-feira. E depois porque se espera precipitação já nas próximas horas, impedindo a ocorrência de trovoadas secas.

O único remédio, por enquanto, é mesmo a prevenção, insiste a Protecção Civil: recomenda-se a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e o desimpedimento dos percursos por onde a chuva normalmente passa. As estruturas soltas devem ser afixadas correctamente e aconselha-se cautela na circulação pela rua e na permanência em zonas com muitas árvores.

O que esperar nas próximas horas

O mapa português do IPMA está agora dividido. Entre Castelo Branco e Viana do Castelo, todos os 10 distritos estão sob aviso laranja. Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco entram em aviso amarelo de precipitação às 12h, mas o alerta evolui para o nível laranja às 18h até às seis da manhã. Bragança não passa sequer pelo aviso amarelo: entra directamente em aviso laranja às 18h e assim permanecerá até às seis da manhã.

Quando entrar em vigor o aviso laranja de precipitação, também a trovoada vai obrigar à emissão de um alerta laranja por parte do IPMA nos 10 distritos mais a Norte: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco. Será assim entre as 18h desta sexta-feira e as 6h de sábado.

Antes disso, no entanto, alguns distritos já vão estar sob aviso amarelo de trovoada, logo desde as 12h e até às 18h. É o caso de Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Guarda. De resto, também Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Beja, Évora e Faro estarão sob aviso amarelo de precipitação e trovoada, com o alerta a entrar em vigor às 12h. O alerta deve terminar logo à meia-noite na maioria desses oito distritos, mas prolonga-se até às três da manhã em Leiria e Santarém.

É a segunda actualização aos avisos meteorológicos que o IPMA fez nas últimas 24h. Durante a madrugada, alargou de oito para dez os distritos que estariam sob aviso laranja — todos mais a Norte. Agora, colocou todos os distritos entre Lisboa e Faro, que até agora estavam sem alertas emitidos, embora também se esperasse precipitação, trovoada, vento forte e poeiras nessas regiões, sob aviso amarelo. Neste momento, só a Madeira e os Açores devem passar com maior serenidade pela chuva e descargas eléctricas nas próximas horas.

A situação deve acalmar no domingo, dia de eleições europeias, com o IPMA a prever chuva apenas em Lisboa, Santarém, Viseu, Bragança e Santa Cruz das Flores. No restante território nacional, o tempo deverá estar nublado com temperaturas amenas típicas desta altura do ano.

Uma depressão na Madeira

Este panorama, que vem estragar os planos de quem pretendia gozar o dia de reflexão para as eleições europeias na praia, está a ser criado por uma região de baixa pressão atmosférica (depressão) que está centrada na Madeira e que se move para Nordeste. Como circula no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, e dada a sua localização, a depressão recolhe poeiras no Norte de África e sopra-as em direcção a Portugal Continental.

Tudo isto pode mudar num ápice, tem explicado o IPMA. "Devido à elevada incerteza no posicionamento da referida depressão, tendo em conta que ligeiros desvios podem ter um elevado impacto na previsão das regiões mais afectadas, aconselha-se o acompanhamento da evolução da situação", diz o mais recente comunicado da agência meteorológica portuguesa. Ou seja, tudo pode ser melhor do que se espera. Mas também pode ser pior.