As poeiras de África voltam a pairar no final da semana. Segue-se a chuva

O IPMA prevê aguaceiros no fim-de-semana prolongado. Haverá um pico de calor na quinta-feira e temperaturas mais amenas no fim-de-semana. Há, contudo, “elevada incerteza” na evolução desta previsão.

A partir de quinta-feira, Portugal continental vai receber durante alguns dias uma nova visita das poeiras com origem no norte de África, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta terça-feira. A massa de ar que vai transportar poeiras para o continente acontece devido a uma depressão situada sobre a região da Madeira, que está a deslocar-se para nordeste e traz mais notícias: depois de dias mais quentes, haverá episódios de chuva, trovoada e temperaturas mais baixas no fim-de-semana.

A nebulosidade em Portugal continental começa a aumentar na quinta-feira, “com baixa probabilidade de ocorrência de precipitação”, situação que deve manter-se na sexta-feira, quando se prevê aguaceiros a partir da tarde – que, alerta o IPMA, “resultará em deposição de poeiras sobre as superfícies” (atenção aos carros lavados).

Nas regiões Norte e Centro, a temperatura máxima deverá subir na quinta e sexta-feira para valores entre os 30 graus Celsius e 35°C, sendo ligeiramente inferiores na faixa costeira. Na região Sul, indica o IPMA, a temperatura terá uma pequena subida na quinta-feira – também entre os 30°C e 35°C –, mas começa a descer logo na sexta-feira, mantendo-se em valores entre 20°C e 25°C até segunda-feira.

Enquanto isso, na Madeira, os aguaceiros devem começar já nesta terça-feira, ganhando intensidade ao longo da semana. Nos Açores haverá também aguaceiros na quarta-feira em todas as ilhas.

No sábado e domingo (dias 8 e 9 de Junho), a concentração de poeiras em Portugal continental vai diminuir, mas mantém-se a previsão de aguaceiros nas regiões Norte e Centro até segunda-feira, “por vezes de granizo e acompanhados de trovoada”. Nestas regiões, a temperatura irá descer para valores entre os 20°C e 25°C, podendo ser um pouco superiores em alguns locais do interior. De acordo com o IPMA, “o vento soprará fraco a moderado”.

E, contudo, até lá muito pode mudar nestas previsões. O IPMA nota que a evolução da situação pode trazer novidades, “devido à elevada incerteza no posicionamento da referida depressão, tendo em conta que ligeiros desvios podem ter um elevado impacto na previsão das regiões mais afectadas”.

É preciso ter cuidados especiais com as poeiras? Por serem tão pequenos e estarem muito concentrados, estes aerossóis são inalados e podem ter um efeito na saúde humana, explica a Direcção-Geral da Saúde (DGS). A população “deve evitar os esforços prolongados, limitar a actividade física ao ar livre e evitar a exposição a factores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes”, lê-se no comunicado da DGS. As crianças, os idosos, os doentes com problemas respiratórios crónicos, como a asma, e os doentes com problemas cardiovasculares devem ficar dentro de casa, de preferência com as janelas fechadas. NF

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.