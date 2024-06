Mau tempo nos Açores faz prejuízos superiores a meio milhão de euros

Alexandre Gaudêncio calcula que o mau tempo danificou bens públicos e privados no valor de mais de meio milhão de euros. As famílias desalojadas regressarão brevemente a casa.

A chuva forte, que atingiu, na segunda-feira, o concelho da Ribeira Grande, nos Açores, provocou prejuízos superiores a meio milhão de euros, em moradias, viaturas e bens públicos, segundo uma primeira estimativa revelada esta quarta-feira pelo autarca local.

"Vamos ainda fazer esse apuramento final. A nossa estimativa é que, até ao final desta semana, possamos ter este valor definitivo ao nível das famílias. Neste momento, estamos na rua, de porta em porta, a fazer esse levantamento juntamente com o Instituto de Segurança Social dos Açores e a Direcção Regional da Habitação com vista a solicitar a activação do Fundo de Emergência Climática, através do Governo Regional", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Na segunda-feira, 20 famílias tiveram de ser realojadas no concelho devido à forte chuva que se registou ao final da tarde e que provocou também estragos em viaturas, estabelecimentos e nas vias públicas, sem registo de feridos.

Esta quarta-feira, Alexandre Gaudêncio (PSD) adiantou que "estão a ser apurados os valores finais", mas revelou que "não será descabido" apontar para "prejuízos de cerca de 200 mil euros no recheio das 20 habitações e 20 viaturas".

"Se acrescentarmos a isso prejuízos causados em bens públicos, nomeadamente numa ponte na freguesia de Ribeirinha e o escoamento de águas, que é necessário fazer na zona de Gramas, seguramente esse valor ascende a meio milhão de euros", revelou o autarca da Ribeira Grande, na costa Norte de São Miguel.

Segundo o autarca, o município já disponibilizou um formulário online no seu site para que os lesados possam "rapidamente submeter estes prejuízos" e posteriormente fazerem a candidatura ao Fundo de Emergência, logo que este esteja activado, e assim serem "rapidamente ressarcidos" dos estragos provocados pelo mau tempo.

Além dos estragos em habitações, Alexandre Gaudêncio explicou que o mau tempo provocou também prejuízos "no valor de 30 mil euros num escritório na Ribeirinha".

Quanto aos desalojados, o autarca disse à Lusa que "as famílias estão a regressar às suas habitações", assim como o agregado familiar que teve de ser realojado num alojamento local, mas que deverá regressar ainda hoje a casa, já que "nenhuma das moradias inundadas ficou danificada na sua estrutura", apesar de ter sido severamente danificado o recheio.

Por outro lado, "a limpeza da zona urbana ficou concluída no final da tarde de terça-feira e todas as vias estão neste momento transitáveis", indicou.

Tendo em conta a previsão de um novo agravamento do tempo em São Miguel, com possibilidade de ocorrência de chuva forte, o presidente da autarquia da Ribeira Grande disse que estão a ser tomadas medidas de prevenção.

"Estamos a ter em atenção as linhas de água, que foram afectadas, e que estão a ser devidamente limpas. Temos todas as equipas neste momento no terreno para que não aconteça novamente o que aconteceu", sublinhou Alexandre Gaudêncio.