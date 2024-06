Oito distritos em aviso laranja devido à trovoada

Bragança, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Aveiro vão estar com aviso laranja entre as 18h de sexta-feira e as 6h de sábado, passando a amarelo até às 21h de sábado.

Oito distritos vão estar na sexta-feira e no sábado sob aviso laranja devido à previsão de trovoadas frequentes, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também os distritos da Guarda, Vila Real, Santarém, Leiria e Portalegre vão estar sob aviso amarelo por causa da trovoada, entre as 15h de sexta-feira e as 21h de sábado.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas convectivas.

O aviso amarelo de aguaceiros vai manter-se entre as 12h e as 21h de sábado.

Também as regiões montanhosas, as costas sul e norte da Madeira e o Porto Santo vão estar a partir das 12h e até às 21h desta quinta-feira sob aviso amarelo por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira, no continente, céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada a partir da tarde nas regiões centro e sul, vento em geral fraco e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões norte e centro.

Está também prevista uma subida da temperatura máxima e poeiras em suspensão, progredindo de sul para norte ao longo do dia. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Vila Real) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Aveiro e no Porto) e os 35 (em Beja).

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada e vento fraco a moderado de sudoeste, soprando por vezes forte a partir da tarde, em especial nas terras altas. No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 20 e os 25 graus e no Porto Santo entre os 18 e os 25.