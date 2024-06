O escaldante boletim de Maio e o destaque da Primavera boreal

Dados do Serviço Copérnico para as Alterações Climáticas divulgados esta quinta-feira mostram os marcadores climáticos assinalados em Maio de 2024, o mais quente de que há registo a nível mundial.

O boletim mensal publicado esta quinta-feira pelo Serviço Copérnico para as Alterações Climáticas (C3S) sobre o mês de Maio apresenta a lista das alterações observadas nas temperaturas globais do ar e do mar à superfície, na cobertura de gelo marinho e nas variáveis hidrológicas na Europa e noutras regiões do planeta. Além disso, o serviço europeu de monitorização do clima dedica também um destaque à Primavera boreal (Março-Abril-Maio).

"A maioria dos resultados comunicados baseia-se na base de dados ERA5, [usada pelo Copérnico, que contém informação relativa aos padrões climáticos e de temperatura das últimas oito décadas], utilizando milhares de milhões de medições de satélites, navios, aeronaves e estações meteorológicas de todo o mundo", explica o comunicado com a informação recolhida sobre Maio de 2024, o mais quente de que há registo a nível mundial, com uma temperatura média global do ar à superfície 0,65 graus Celsius acima da média referente ao período 1991-2020.

A temperatura média global para Maio de 2024 foi 1,52 graus Celsius acima da média pré-industrial de 1850-1900, assinalando o 11.º mês consecutivo (desde Julho de 2023) em que a temperatura foi igual ou superior a 1,5 graus Celsius, refere ainda uma nota do Copérnico.

Maio é, portanto, segundo aquele serviço do Copérnico – o programa europeu de observação da Terra –, o 12.º mês consecutivo em que a temperatura média global atinge um valor recorde para o mês correspondente. Por outras palavras, estamos há um ano a bater recordes perigosos. Eis os principais dados do boletim mensal de Maio.

Samantha Burgess, directora do C3S, resume a leitura dos preocupantes dados registados: "O clima continua a alarmar-nos - os últimos 12 meses bateram recordes como nunca antes - causado principalmente pelas nossas emissões de gases com efeito de estufa e por um impulso adicional do fenómeno El Niño no Pacífico tropical. Até atingirmos emissões globais líquidas nulas, o clima continuará a aquecer, continuará a bater recordes e continuará a produzir fenómenos meteorológicos ainda mais extremos. Se optarmos por continuar a adicionar gases com efeito de estufa à atmosfera, em breve 2023/4 parecerá um ano frio, à semelhança do que acontece agora com 2015/6".

Temperatura do ar à superfície e da temperatura da superfície do mar

O mês de Maio de 2024 foi globalmente mais quente do que qualquer Maio anterior no registo de dados, com uma temperatura média do ar à superfície ERA5 de 15,91 graus Celsius, ou seja, 0,65 graus Celsius acima da média de 1991-2020 para Maio e 0,19 graus Celsius acima do máximo anterior estabelecido em Maio de 2020.

Este é o décimo segundo mês consecutivo que é o mais quente no registo de dados do ERA5 para o respectivo mês do ano. Embora invulgar, uma série semelhante de registos mensais de temperatura global ocorreu anteriormente em 2015/2016.

O mês foi 1,52 graus Celsius superior à média de Maio estimada para 1850-1900, o período de referência pré-industrial designado.

A temperatura média global dos últimos 12 meses (Junho de 2023 - Maio de 2024) é a mais elevada de que há registo, com 0,75 graus Celsius acima da média de 1991-2020 e 1,63 graus Celsius acima da média pré-industrial de 1850-1900.

A temperatura média europeia para Maio de 2024 foi 0,88 grau Celsius superior à média de 1991-2020 para Maio, sendo o terceiro Maio mais quente de que há registo no continente.

As temperaturas estiveram abaixo da média no Pacífico equatorial oriental, indicando um La Niña em desenvolvimento, mas as temperaturas do ar sobre o oceano mantiveram-se a um nível invulgarmente elevado em muitas regiões.

A temperatura média da superfície do mar (TSM) para Maio de 2024 entre as coordenadas 60°S e 60°N foi de 20,93 graus Celsius, o valor mais elevado de que há registo para o mês. Este é o décimo quarto mês consecutivo em que a TSM foi a mais quente no registo de dados do ERA5 para o respectivo mês do ano.

Foto Anomalias e extremos na tempretura do ar no período entre Junho de 2023 e Maio de 2024, em relação ao período de referência 1991-2020 C3S/ECMWF

Destaques hidrológicos

O mês de Maio de 2024 foi mais húmido do que a média em grande parte da Islândia, Reino Unido e Irlanda, centro e maior parte do sudeste da Europa, norte da Península Ibérica e oeste da Rússia. A precipitação intensa provocou inundações generalizadas e danos associados na Alemanha, no Benelux e em Itália, entre outras regiões.

Grande parte da Península Ibérica, o sudoeste da Turquia e uma vasta região da Europa de Leste, incluindo o sul da Fenoscândia e os países bálticos, foram mais secos do que a média.

Maio de 2024 foi mais húmido do que a média em partes dos EUA e do Canadá. No sudoeste da Ásia, o Afeganistão registou precipitações e inundações excepcionais. Tufões afectaram o Japão, o norte das Filipinas e o sul da China. Outras regiões mais húmidas do que a média incluem parte da Austrália e o sudeste de África. O sul do Brasil registou fortes precipitações que agravaram as graves inundações de Abril.

Norte do México e as regiões dos EUA e do Canadá, onde se registaram incêndios florestais, bem como em toda a Ásia, em grande parte da Austrália, no sul de África e na América do Sul, registaram condições mais secas do que a média.

Destaques sobre o gelo marinho

A extensão do gelo marinho do Árctico esteve apenas ligeiramente abaixo da média, tal como em Maio de 2022 e 2023.

A extensão do gelo marinho antárctico foi 8% abaixo da média, a 6ª menor extensão para Maio no registo de dados de satélite, marcadamente menor em magnitude do que o recorde de -17% observado em Maio de 2023.

Foto Todos os meses desde Junho de 2023 foram o mês correspondente mais quente de que há registo C3S/ECMWF

Destaques sazonais da primavera boreal de 2024

A temperatura média global para Março-Maio de 2024 foi um recorde de 0,68 graus Celsius acima da média de 1991-2020 para estes três meses.

A temperatura média europeia para a Primavera (Março-Maio) de 2024 foi a mais elevada de que há registo para a estação, 1,50 graus Celsius mais quente do que a média de 1991-2020 para a estação e 0,36 graus Celsius mais quente do que a anterior Primavera europeia mais quente, em 2014.

A Primavera europeia de 2024 foi mais húmida do que a média em grande parte da Europa Ocidental, em Itália, no extremo ocidental da Rússia e em parte do sul do Cáucaso, bem como em partes da Península Ibérica e do sul da Fenoscândia [região que integra península Escandinava, a península de Cola, a região da Carélia e Finlândia]. Registaram-se recordes de precipitação sazonal em partes de França, Itália, Países Baixos, Bélgica e Irlanda.

Por outro lado, o mês foi mais seco do que a média no norte da Escandinávia, na maior parte da Europa de Leste e no leste de Espanha.

Para além da Europa, o período de Março a Maio de 2024 foi mais húmido do que a média em partes da América do Norte, na Península Arábica, em partes do sudoeste e centro da Ásia, no Japão e no leste da China. O Outono austral foi mais húmido do que a média na maior parte da Austrália, no leste da África Austral e no sul do Brasil.

As regiões mais secas do que a média incluem o sudoeste e partes do interior dos EUA e do Canadá, a oeste do Mar Cáspio, na Ásia Central e no extremo sul da China, regiões da Austrália, a maior parte da América do Sul e o sul de África