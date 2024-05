Com o Verão à porta, temperaturas vão subir acima dos 30ºC esta semana

Vale do Guadiana pode atingir os 35ºC numa semana de temperaturas típicas do Verão. IPMA admite uma probabilidade baixa de chuva fraca no fim-de-semana. Bom tempo é produto do anticiclone dos Açores.

Falta cerca de um mês para o início oficial do Verão no Hemisfério Norte, mas os ingredientes para a estação mais quente do ano começam a alinhar-se já esta semana, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever subidas nas temperaturas esta semana e com um anticiclone a soprar as nuvens para longe dos céus portugueses.

Se pode chover? Pode, admite a agência meteorológica portuguesa, até porque a ciência meteorológica dá pouca margem para certezas absolutas. Há, de facto, uma "probabilidade baixa de precipitação fraca" no próximo fim-de-semana — mas "não se espera" chuva ao longo da semana.

E não são apenas as tréguas pluviais: o IPMA prevê uma subida generalizada das temperaturas, a ponto de os termómetros no interior do país poderem atingir "valores típicos do Verão ao longo da semana". No Alentejo, por exemplo, várias áreas devem registar temperaturas sempre acima dos 30°C. No Vale do Guadiana, pode mesmo chegar-se aos 35ºC.

Mesmo sem temperaturas tão altas, todo o território continental deve atingir valores elevados. Na zona litoral Oeste, os valores máximos estarão entre os 21°C e os 29°C. No interior Norte e Centro, a previsão é de temperaturas máximas ligeiramente mais elevadas — entre 23°C e 32°C.

Na zona litoral Sul, a temperatura será ainda mais elevada, com as máximas a atingir valores entre os 25°C e os 32°C. A região mais quente será o Sul de Portugal Continental, com os termómetros a atingiram valores máximos que podem variar entre os 27°C e os 35°C.

Quanto à temperatura mínima, e em território continental, ela situar-se-á entre os 9°C e os 18°C nas regiões do interior Norte, Centro e na região Sul. Nas zonas litorais esperam-se valores semelhantes: as mínimas deverão oscilar entre 11°C e 18°C.

Na origem deste Verão antecipado está o efeito de um anticiclone posicionado entre Portugal Continental e o arquipélago dos Açores. Na semana entre esta segunda-feira, 27 de Maio, e o próximo domingo, 2 de Junho, este centro de alta pressão atmosférica vai "influenciar a origem do fluxo" da atmosfera, que deve ser predominante de nordeste ao longo da semana. No litoral oeste, no entanto, e por influência da brisa marítima, o fluxo será predominante do quadrante norte.