A área a ocupar é onde se encontra o habitat do lince ibérico, campos de pastoreio, suporte para o queijo Serpa, e aí se localiza a zona de caça mais procurada do país.

O Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG), território suporte para a produção do queijo Serpa, habitat recuperado para o lince ibérico e um dos mais procurados e extensos espaços de caça do país, pode estar em causa com a anunciada relocalização do campo de tiro da Força Aérea que terá de sair de Alcochete para aí ser construído o novo aeroporto internacional de Lisboa.