“Já não é uma questão do financiamento vir para Portugal, mas de ter ou não ter água”

Ministra do Ambiente diz que novas barragens no Algarve não são prioritárias, mas o Governo quer avaliar. “Temos de ter o maior rigor científico nas avaliações de impacto ambiental”, afirma.

Ao anunciar o alívio das restrições no consumo de água no Algarve, o Governo viu os ambientalistas acusá-lo esta semana de “irresponsabilidade”, de passar a ideia de que a “a seca acabou”. A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, rejeita essa ideia e diz não ter ilusões sobre a seca acabar. “A água vai ser sempre um bem escasso no Algarve. Temos de viver com essa situação e, por isso, estamos a fazer investimentos, a pensar no futuro”, disse, em entrevista ao PÚBLICO.