Tribunal de Contas alerta para execução do PRR bem abaixo das estimativas

Parecer da Conta Geral do Estado repete críticas e recomendações do passado, acrescentando ainda a preocupação quanto ao que diz ser uma execução do PRR “significativamente inferior às estimativas”.

Enquanto aguarda pela aprovação em Bruxelas da revisão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo orçamento cresce 33%, para 22.200 milhões de euros, o Governo volta a deparar-se com um aviso sério por causa dos atrasos na execução. Em 2022, o PRR português executou 970 milhões de euros, confirma o Tribunal de Contas (TdC), alertando, no seu parecer à conta geral do Estado divulgado esta terça-feira, que este é um montante “significativamente inferior às estimativas”.