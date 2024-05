Água: Montenegro anuncia alívio das restrições no Algarve e nova estratégia

Agricultores algarvios são quem ficará com a maior fatia do aumento do consumo de água permitido. Primeiro-ministro anuncia que haverá uma nova estratégia nacional da água até ao fim do ano.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou nesta quarta-feira, em Faro, um alívio de “cerca de 20 hectómetros cúbicos (hm3)” nas medidas de restrição em vigor no Algarve do consumo de água no Algarve por causa da seca. A agricultura é a área económica com o maior alívio.

Haverá um aumento de 2,65 hm3 no volume autorizado para o sector urbano, de 13,14 hm3 para a agricultura e de 4,17 hm3 para o turismo (incluindo golfe e alojamento turístico) face aos cortes decididos pelo anterior Governo, especifica um comunicado de imprensa do Ministério do Ambiente e Energia.

É revogada a resolução do Conselho de Ministros do Governo de António Costa, publicada a 20 de Fevereiro em Diário da República, referente à situação de seca no Algarve, com 42 medidas, algumas das quais imediatas. Redução da procura, restrição de usos não-essenciais da água e utilização da água disponível no domínio público faziam parte dos objectivos, que impunham reduções de consumo de 25% para a agricultura, e de 15%, para o sector urbano. As reduções passam agora para 13% e 10%, respectivamente.

“O alívio maior é para os agricultores, porque foram também eles que tiveram as maiores restrições por causa da seca de 2023”, salientou o primeiro-ministro, que presidiu à reunião da Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca, na qual participaram também a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e da Agricultura, José Manuel Fernandes.

O sector agrícola, que é o que mais água consome, tinha expressado o seu desagrado por ter sido excluído desta reunião da Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca no Algarve, que se reúne nesta quarta-feira, em Faro. O presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio, Macário Correia, disse ao PÚBLICO ter pedido explicação à administração central e que a resposta foi de que só estariam presentes organismos oficiais. Montenegro, interrogado pelos jornalistas, chutou a questão para canto, dizendo não ter interferido na marcação da reunião ou envio de convites.

O primeiro-ministro anunciou ainda o lançamento de “um grupo multissectorial para fazer uma nova estratégia para a água, que envolvam a ambiente, a agricultura e o abastecimento à população, para encontrar formas de maximizar este recurso e minimizar os desperdícios”, anunciou. Esta estratégia, que inclui um novo Plano Nacional da Água (PNA 2025), deverá ser apresentada até ao final do ano, especificou o comunicado de imprensa.

O Governo anunciou ainda um reforço de 103 milhões de euros para investir numa gestão mais eficiente da água na região do Algarve, para além dos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Fundo Ambiental. Lembrou ainda que é preciso acelerar a execução dos fundos do PRR que reservam 237,4 milhões de euros para o Sul do Portugal.

"Estamos apenas com 05% de execução do PRR e é também decisão do Governo tomar medidas para acelerar a execução" destas verbas, relativas, entre outras medidas, à tomada de água no Pomarão e à futura dessalinizadora do Algarve, frisou Motenegro.

Anunciou o lançamento de estudos para avaliar o potencial hídrico das bacias hidrográficas do Algarve, nomeadamente a bacia hidrográfica do Alportel, e o estudo para avaliação de disponibilidades hídricas subterrâneas na região. Há uma verba de e 66 milhões de euros, oriundos do Programa Operacional Regional do Algarve, para estas acções.

Para o reforço de medidas de eficiência hídrica no perímetro hidroagrícola de Silves-Lagoa-Portimão, no Barlavento (Oeste) algarvio, está previsto um investimento de 27 milhões de euros.

O reforço de medidas de eficiência hídrica no abastecimento público em baixa e de medidas para o uso de água residual tratada será no valor de dez milhões de euros, acrescentou Luís Montenegro.

