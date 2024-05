15 vinhos que combinam bem com o Verão

Nome Vinha dos Muros 2023

Produtor Duorum (João Portugal Ramos)

Castas Arinto e Gouveio

Região Douro

Grau alcoólico 12,5%

Preço (euros) 18,85 (em portugalwineyards.com)

Pontuação 94

Autor Manuel Carvalho

Notas de prova Vinha de uma parcela com cerca de dez anos de idade, plantada a 500 metros de altitude com Arinto e Gouveio. Um primor de sabores e de finesse. A enologia apostou num estágio pós-fermentação em cubas de inox com as borras finas em suspensão e alocou apenas 25% do lote a uma passagem por barricas usadas. A vibração da fruta e a frescura da altitude são, por isso, reveladas com toda a sua pujança. Um branco com grande classe, elegante sem ser tímido, versátil e com um enorme potencial de envelhecimento. Daqueles brancos irresistíveis que são difíceis de parar de provar.

Origem Douro Superior (D)

Tipo Branco

Designativo

Ano 2023

Características Potencial de envelhecimento

Harmonização Peixe