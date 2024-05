O tinto é bom, mas prefiro branco

O tinto continua a ser o vinho mais consumido no mundo. Porém, nos últimos anos, o branco tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos um pouco por todo o lado. Sou um deles e tenho as minhas razões.

No tempo da minha infância, por regra, o vinho só se bebia socialmente na pensão que também servia refeições ou na taberna. Como em tudo, havia-as de topo o tipo. As melhores eram mais civilizadas do que certos parlamentos, por culpa de determinados parlamentares. Mesmo as piores, não ficavam muito atrás. O que distingue um zaragateiro da taberna chão de serrim de um deputado como André Ventura, por exemplo? Um zaragateiro da taberna ainda tinha a atenuante de reagir em função do vinho.