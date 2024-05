“Não podemos ser apenas o país do vinho bom, bonito e barato”

Antes de Cláudio Martins ter, a partir de Londres, aterrado na pátria com algum estrondo, tínhamos uns três tintos icónicos a preços de gente rica (Barca Velha, Pêra Manca e Quinta do Ribeirinho Pé Franco). Três anos depois do lançamento do Júpiter, em 2021 e a 1000€, os dedos das duas mãos já não chegam para se contar os vinhos acima de 100 euros a garrafa. Aliás, nas provas de apresentação de vinhos, os jornalistas costumam perguntar em jeito de provocação ao produtor presente se não se arranja nada acima de 100 euros.

