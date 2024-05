Nas areias de Setúbal quem manda mais é o Castelão

Do alto da serra da Ursa, com as montanhas da Arrábida por trás, a planície que se estende até se ver Lisboa do outro lado do rio Tejo parece o que, de facto, é: uma enorme mancha urbana cortada por auto-estradas, canais ferroviários, pólos logísticos e industriais, com intermináveis zonas residenciais. Mas, daquele mesmo sítio, o enólogo da Bacalhôa, Vasco Penha Garcia, vê outra coisa. “Daqui até ao fundo da serra, é terra de argila”, diz, enquanto traça fronteiras no ar com a ajuda do indicador; “depois, temos uma zona de transição e depois entramos nos solos de areia.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt