Jorge Serôdio Borges: “Criar vinhos com identidade de terroir é uma missão”

Vem de duas famílias muito ligadas ao vinho, pelo que o seu percurso já estava praticamente traçado à nascença. Estudou Enologia, trabalhou com nomes grandes do vinho e em 2001 fundou a Wine and Soul.

A minha vida no mundo do vinho julgo que começou com o meu nascimento. Venho de duas famílias profundamente ligadas ao Douro e em particular ao Vinho do Porto. Como tal, tanto do lado da minha mãe como do meu pai as vinhas e o vinho eram o tema central da família.