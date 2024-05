Prémio Melhor Enoturismo de Portugal para a Quinta Nova de Nossa Sr.ª do Carmo

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, é o Melhor Enoturismo de Portugal de acordo com os 250 jurados que votaram nos prémios de enoturismo organizados pela Associação Portuguesa de Enoturismo (Apeno) e que foram anunciados numa gala que decorreu em Santarém na noite de sexta-feira. A região do Douro voltou a destacar-se noutro prémio, o de Melhor Estadia, atribuído ao Ventozelo Hotel & Quinta.

Nesta terceira edição dos prémios, o Word of Wine (WOW), no Porto, foi distinguido como Melhor Enoturismo Urbano, enquanto Ana Vieira Soares, gerente da Blandy’s Wine Lodge, produtor de vinho da Madeira, recebeu o prémio de Melhor Profissional.

No universo da gastronomia, foi Diogo Rocha, chef do Mesa de Lemos, em Silgueiros, o mais votado para Melhor Chef de Cozinha, enquanto o prémio para Melhor Restaurante foi para o Sal na Adega dos produtores de vinho Adega Mãe, em Torres Vedras. Ivo Peralta, o sommelier do grupo Jncquoi (que já tinha sido considerado Melhor Sommelier em 2018 no Concurso Nacional de Escanções) voltou a ver o seu talento reconhecido: é ele o Melhor Sommelier nos Prémios da Apeno.

Foto O chef Diogo Rocha, do Mesa de Lemos Miguel Manso

São, ao todo 15 as categorias consideradas pela Apeno, associação presidida pela especialista de vinho Maria João de Almeida. Por isso, para além das já mencionadas, foram ainda premiados o hotel Torre de Palma (Melhor Sala de Provas), a Abreu Viagens (Melhor Empresa Turística) e a Herdade do Rocim, no Alentejo (que venceu na categoria Melhor Projecto Inclusivo).

A Herdade da Malhadinha Nova foi considerada o Melhor Projecto Sustentável, a Garrafeira Nacional a Melhor Loja, a Bacalhôa o Melhor Arte e Cultura, a Casa Museu Interactiva de Borba a Melhor Inovação e Tecnologia e, por fim, a Herdade do Sobroso, em Pedrógão (Vidigueira), a Melhor Hospitalidade.

Foto Herdade da Malhadinha Nova dr

Foram ainda entregues quatro prémios de Mérito e Incentivo, que distinguiram Alexandra Maçanita, do projecto vinícola Fita Preta, Judith Martín, da Azores Wine Company, Miguel Leal da ML Private Tours e Vera Magalhães da João Portugal Ramos.

A escolha dos premiados foi feita por 250 jurados, num grupo composto por jornalistas ligados ao sector do vinho e do turismo, entidades oficiais nestas duas áreas, chefs de cozinha e sommeliers e associados da Apeno.

Foto Sal na Adega, na Adega Mãe, é o Melhor Restaurante nos prémios da Apeno Miguel Madeira

Entre folclore, magia e música, a gala ficou ainda marcada pelo jantar servido pela equipa de de Rodrigo Castelo do restaurante Ó Balcão, em Santarém, recentemente distinguido com uma estrela Michelin e uma estrela verde.

Enoturismo sem lei

Entre os convidados da gala estiveram os secretários de Estado do Turismo, Pedro Machado, e da Agricultura, João Moura. Respondendo a Maria João de Almeida, que sublinhou a necessidade da criação de um CAE, Código de Actividade Económica, para o enoturismo, os dois membros do Governo assumiram o compromisso de tratar o assunto.

"Toda a gente fala de enoturismo mas ninguém sabe o que é", disse Maria João de Almeida, lamentando a falta de uma definição consensual. "Na legislação portuguesa não há uma vírgula sobre o tema", confirmou João Moura. "Assumimos o compromisso de fazer alguma coisa sobre o enquadramento legal desta actividade", declarou, enquanto Pedro Machado defendeu a importância de juntar o vinho, o turismo, mas também o ambiente.