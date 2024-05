Ao charme Douro de sempre, a Quinta Nova juntou uns pozinhos de sofisticação

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo abriu um Winery Lounge para levar a experiência enoturística a outro nível. É a cereja no topo de um bolo que começou a ser moldado com a renovação da adega.

Sol e calor na medida certa. Melhor seria impossível para partir à descoberta do Douro onde, garantem-nos, os extremos (frio e calor) se fazem sentir de forma muito especial. A aventura vai começando a anunciar-se a bordo do EntreMargen’s, embarcação com mais de 60 anos e outrora pertencente à Companhia Porto Ferreira, que está agora ao serviço do turismo. “É a embarcação mais antiga do Douro”, exalta António Pinho, da Douro à Vela, empresa que há dez anos decidiu dar nova vida àquele barco clássico de madeira, mas sem beliscar a traça original. Na mesa instalada no convés, há já umas quantas iguarias prontas para serem degustadas, a par com dois néctares produzidos pela Quinta Nova (Rosé e Grainha Branco), epicentro da nossa passagem pelo Douro. O termo passagem talvez seja demasiado redutor, uma vez que esta propriedade consegue proporcionar uma autêntica viagem pela história, experiências vínicas exclusivas, degustações gastronómicas e alojamento de luxo. Tudo num só espaço e sem perder o rio de vista.