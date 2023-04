Herdade do Rocim: “a sustentabilidade não é um regulamento – é uma forma de estar”

A Herdade do Rocim é um dos casos de sucesso viticultura nacional, assente na competência, na irreverência, no carácter cosmopolita e - acima de tudo - na vontade de arriscar. Nascida no ano 2000, tem 23 funcionários, produz 1,2 milhões de garrafas por ano (em diferentes regiões), exporta para 45 países e factura 6 milhões de euros. Quem visitar a empresa na Vidigueira e conversar com as equipas que gerem o projecto pensará que está num laboratório de ideias e não numa adega clássica. Há sempre qualquer coisa em teste, há sempre alguém – técnico ou comercial – com uma ideia que imaginou sabe-se lá onde.

Peguemos no caso do vinho de talha. A ressurreição deste famoso vinho começou nas pequenas adegas espalhadas entre a Vidigueira, Cuba e Alvito, com o famoso professor Arlindo Ruivo a funcionar como regente da banda, mas foi o festival Amphora Wine Day, criado pela Rocim, que deu a dimensão internacional ao vinho de talha, quer pela reunião de pequenos produtores alentejanos, quer pelo convite a inúmeros produtores internacionais que trabalham com talhas de barro de diferentes formatos e feitios.

Mais: ao usar talhas para fazer vinhos em diferentes regiões de Portugal, a equipa do Rocim – o casal Catarina Vieira e Pedro Ribeiro – acabou por mostrar que, com o barro, também se faz vinho de categoria e destinado aos internacionais exigentes.

E é esta cultura organizacional com vista para o mundo que fez com que, na Rocim, a sustentabilidade nunca tivesse sido um conceito estranho e imposto por uma qualquer entidade administrativa.

Foto A Herdade do Rocim: Pedro Ribeiro e Catarina Vieira Nuno Ferreira Santos

“Desde o primeiro dia em que arrancamos com o projecto tivemos sempre preocupações a este nível e que, como é evidente, são sempre evolutivas. O meu pai [José Ribeiro Vieira] costumava dizer que uma empresa só é sustentável se for economicamente viável, mas essa viabilidade só ocorre se soubermos gerir bem os recursos naturais e os recursos humanos. Se algum elo da cadeia se quebrar, falha tudo. E é por isso” – diz-nos Catarina Vieira – “que não podemos dizer que a parte económica é mais importante do que a parte ambiental ou a parte social. Não. Tudo funciona em conjunto”.

Uma empresa até pode ter bons produtos com um ambiente social aceitável, mas eu não acredito que ela sobreviva no tempo. A nós é que não nos passaria pela cabeça tal cenário. Queremos que quem trabalhe connosco se sinta feliz aqui, exactamente como nós, que somos os donos da empresa”.

Foto Herdade do Rocim Nuno Ferreira Santos

A Herdade do Rocim está – com mais 12 empresas alentejanas –, inserida no Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), condição que lhe permite, em consequência e se for esse o entendimento dos seus responsáveis, ter acesso quase directo ao Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Sector Vitivinícola, criado em parceria pelo Instituto da Vinha e do Vinho e pela ViniPortugal e gerido agora por esta.

Por outro lado, bem antes de existirem os dois programas, a empresa já tinha criado o seu próprio Manual de Procedimentos, onde são abordadas as questões vastas da sustentabilidade.

Em qualquer dos planos, a componente social é um pilar do conceito de sustentabilidade. E no caso da empresa alentejana isso é mensurável em factores como a comparticipação dos custos dos infantários para os filhos dos funcionários, comparticipação em consultas de especialidade e tratamentos dentários, presença de um médico uma vez por semana na empresa, atribuição de bolsas universitárias e financiamento de cursos de línguas e outras iniciativas de formação em diferentes áreas do conhecimento.

Foto Herdade do Rocim e o seu vinho da talha Nuno Ferreira Santos

“Lá está, para nós, a felicidade não é apenas uma remuneração digna e o acesso à saúde. É isso, mas também a possibilidade de se poder aprender uma área de interesse; a possibilidade de se aumentar o conhecimento numa área que pode nem ter interesse directo à vida da empresa, mas que é importante para a sua felicidade de cada trabalhador”, refere Catarina Vieira.

Mesmo as questões mais técnicas da gestão da empresa, a administração faz questão de as partilhar com os trabalhadores. “Por exemplo, toda gente sabe, semanalmente, quais foram os consumos de água, de energia ou de produção de energia solar. E todos se sentem empenhados em dar sugestões para a melhor gestão destas áreas. E isso não é um detalhe, nem é apenas métrica, porque, quando sentimos a questão da sustentabilidade estamos permanentemente a desafiarmo-nos para por forma a subirmos nas classificações no PSVA. É por isso que eu digo que a sustentabilidade não é um regulamento – é uma forma de estar. Um desafio interessante e que não terá fim”, remata Catarina Vieira.