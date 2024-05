Tribunal impede temporariamente leilão da mansão de Elvis Presley

A mansão de Elvis Presley, Graceland, já não vai ser leiloada, determinou o tribunal, nesta quarta-feira. A propriedade, em Memphis, no Tennessee, estava no centro de uma disputa entre a neta do rei do rock, Riley Keough, e a empresa Naussany Investments, que ameaçava leiloar a casa alegadamente hipotecada num empréstimo a Lisa Marie Presley. O juiz JoeDae Jenkins emitiu uma “injunção temporária” contra o leilão, que deveria decorrer nesta quinta-feira.

“Como o tribunal deixou agora claro, não havia validade para as reivindicações. Não haverá execução hipotecária. Graceland vai continuar a funcionar como tem funcionado nos últimos 42 anos, assegurando que os fãs de Elvis de todo o mundo possam continuar a ter a melhor experiência de sempre quando visitam a sua casa icónica”, declarou a Elvis Presley Enterprises, em comunicado citado pela BBC.

Riley Keough acusa a Naussany Investments de ter falsificado os documentos de um alegado empréstimo contraído pela sua mãe, Lisa Marie Presley (1968-2023), em 2018, no valor de 3,8 milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros), e que nunca teria sido pago. Mais: a actriz diz que a empresa é falsa e foi criada apenas para defraudar a família Presley.

Desde Setembro do ano passado que a Naussany Investments tem pressionado a família de Lisa Marie a pagar o alegado empréstimo, mas, perante, a recusa, anunciaram que iam leiloar a propriedade hipotecada à “oferta melhor e mais alta”.

A Mansão de Graceland foi comprada por Elvis Presley em 1957 e o cantor viveu na propriedade durante 20 anos, até à sua morte, em 1977. No início dos anos 1980, a casa e o terreno de 14 hectares — que, de acordo com o The New York Times valia 5,6 milhões de dólares (cerca de 5,2 milhões de euros) em 2021 — foram abertos ao público como um parque temático e atrai mais de 600 mil visitantes por ano, sendo uma das casas mais visitadas dos Estados Unidos.

Foto Lisa Marie Presley, Priscilla Presley e Riley Keough em Los Angeles, a propósito da estreia do filme Elvis, em 2022 REUTERS/RINGO CHIU

É lá que estão as campas de Elvis Presley, de Lisa Marie, que era a sua única filha, e do filho mais novo desta, Benjamin Keough. A cantora morreu a 12 de Janeiro de 2023 na sequência de uma “obstrução do intestino delgado”, causada por aderências que se desenvolveram na sequência de uma cirurgia bariátrica.

O testamento da artista gerou polémica, com a mãe, Priscilla, a questionar em tribunal a validade de um documento de 2016 que a retirava da posição de administradora dos bens da única filha. No seu lugar ficou a neta Riley Keough, Soube-se, mais tarde, que avó e neta tinham chegado a acordo, com a actriz a ficar com o cargo de gerir o património de Lisa Marie, avaliado em mais de cem milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros).

Além de Riley Keough, Lisa Marie deixou mais duas filhas: as gémeas de 14 anos, Finley e Harper Lockwood, fruto do casamento com o seu guitarrista e produtor musical Michael Lockwood.