Filha de Elvis Presley, Lisa Marie, morreu de obstrução intestinal, diz autópsia

A única filha de Elvis Presley, Lisa Marie, morreu de obstrução do intestino delgado como consequência a longo prazo de uma cirurgia bariátrica para perder peso, informou o médico-legista do Condado de Los Angeles, nesta sexta-feira. O resultado da autópsia é dado a conhecer seis meses após a morte da cantora.

A 12 de Janeiro, noticiou-se que Lisa Marie teria sido levada para o hospital na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, sofrida em casa. Afinal, a autópsia determina a causa de morte como “consequência de uma obstrução do intestino delgado”.

“A obstrução via-se na forma do intestino delgado estrangulado, causado por aderências que se desenvolveram depois de uma cirurgia bariátrica feita há vários anos. É uma complicação a longo prazo comum neste tipo de procedimento”, escreve o médico no relatório. Além disso, o patologista diz que Lisa Marie tinha um historial de sobredosagem de medicação, por se esquecer frequentemente se tinha tomado os medicamentos e repetir a toma.

Foto Lisa Marie em 2015 Mario Anzuoni/Reuters

Contudo, o relatório toxicológico demonstrou que a cantora tinha no sangue apenas “níveis terapêuticos” de oxicodona, uma substância semelhante à morfina. Tanto esse medicamento, como os restantes que tinha no sistema, não foram determinantes para a causa de morte.

Presley morreu dois dias depois de ter aparecido com a mãe, Priscilla Presley, nos Globos de Ouro, em Beverly Hills, Los Angeles, onde o actor Austin Butler venceu o galardão de melhor actor por dar vida a Elvis no cinema.

Aos 54 anos, a artista deixou três filhas, a actriz Riley Keough e as gémeas de 14 anos, Finley e Harper Lockwood, fruto do casamento com o seu guitarrista e produtor musical Michael Lockwood. O divórcio do quarto casamento foi finalizado em 2021. Anteriormente, tinha sido casada com a estrela pop Michael Jackson, o músico Danny Keough e o actor Nicholas Cage.

A única filha do “Rei do Rock n’ Roll” tinha apenas nove anos quando Elvis morreu, em 1977, mas seguiu os seus passos. A carreira musical em nome próprio começou com um álbum de estreia de 2003, To Whom It May Concern. Seguiu-se o Now What, de 2005, e ambos atingiram o top 10 da tabela de álbuns Billboard 200. Um terceiro álbum, Storm and Grace, foi lançado em 2012.