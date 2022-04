Elvis, o musical de Baz Luhrmann, terá antestreia no Festival de Cannes

A longa-metragem aborda a vida e a obra do músico norte-americano Elvis Presley e conta com as interpretações de Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge. Estreará mundialmente nas salas em Junho.

Elvis, mais um musical de Baz Luhrmann, será apresentado em antestreia no próximo Festival de Cannes, que acontece de 17 a 28 de Maio em França. Com o realizador irão desfilar na Croisette os actores Austin Butler (Elvis Presley), Tom Hanks (coronel Tom Parker) e Olivia DeJonge (Priscilla Presley).

É o regresso do realizador, argumentista e produtor australiano ao festival francês. Baz Luhrmann é até hoje o único realizador a ter apresentado duas longas-metragens na sessão de abertura de Cannes, lembra a organização do festival em comunicado. Aconteceu com Moulin Rouge! em 2001, filme que estava em competição, e com O Grande Gatsby, em 2013. O seu primeiro filme, Ballroom Dancing- Vem Dançar, já tinha feito sucesso em 1992 na Croisette quando foi apresentado na secção Un Certain Regard. O realizador é também o autor do épico Austrália ou do musical Romeu e Julieta e da série do Netflix, The Get Down.

Elvis, lê-se ainda no comunicado do festival, é um filme sobre a vida e obra de Elvis Presley “mostrada através do prisma da relação complexa que o cantor teve durante mais de 20 anos com o seu misterioso manager, o coronel Tom Parker”, desde o início da sua carreira até à ascensão como celebridade mundial, “numa América a atravessar uma grande reviravolta sociocultural e a perder a sua inocência.” O filme destacará ainda o papel que Priscila teve na vida de Elvis.

Produzido por Bazmark e The Jackal Group, Elvis tem estreia marcada para França no dia 22 de Junho e a 24 de Junho nos cinemas norte-americanos.

Em Cannes, a 18 de Maio, estará também Tom Cruise para apresentar ao mundo Top Gun: Maverick (fora de competição), que tem lançamento previsto para dia 25 de Maio em França e 27 de Maio nos EUA. É a sequela do filme de culto de 1986. O actor vai também ser homenageado pela sua carreira no festival onde já não vai há 3o anos. A última vez que esteve em Cannes foi em 1992 com Horizonte Longínquo, de Ron Howard.

Os filmes em competição irão ser anunciados no dia 14 de Abril, mas a revista The Hollywood Reporter prevê que os realizadores David Cronenberg (Crimes of the Future), Florian Zeller (The Son) e Wes Anderson (Asteroid City) poderão estar entre os seleccionados.