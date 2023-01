Estrelas voltam a pisar (enfim) a passadeira vermelha dos Globos de Ouro

É a passadeira vermelha que marca o início da temporada dos prémios e, como tal, o que vestem as celebridades sempre esteve sob os holofotes. Este ano, redobrou-se a atenção já que se trata do definitivo regresso dos Globos de Ouro depois da pandemia e de um ano em que a cerimónia não foi transmitida na televisão. Espera-se que as estrelas não sejam tímidas nos coordenados escolhidos e seja finalmente retomado o esplendor de outrora.

A estação de televisão NBC aceitou-os de volta e a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood promete que é desta vez que a diversidade está assegurada. Em 2021, uma investigação lançou suspeitas sobre as finanças da associação, falhas éticas na atribuição dos galardões, sobretudo por culpa da falta de representação entre os jurados. Este ano, foram admitidos 103 novos votantes internacionais (22,% latinos, 13,6 negros, 11,7% asiáticos, 10,7% do Médio Oriente e 41,7% caucasianos, de acordo com a revista WWD).

Face à polémica, no ano passado, os prémios de cinema e televisão foram entregues sem o glamour que os caracteriza, sem transmissão televisiva e muito menos passadeira vermelha. Em 2021, as estatuetas tinham sido entregues com as celebridades no sofá, culpa da pandemia, ainda que algumas se tenham vestido a rigor mesmo em casa.

Nesta terça-feira, 10 de Janeiro, as estrelas voltam definitivamente ao Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, numa cerimónia que será também um regresso em grande para a moda. As passadeiras vermelhas, mais do que uma feira de vaidades, são momentos importantes de promoção do trabalho das casas de moda e dos seus criadores que, a troco da visibilidade na imprensa e na Internet, vestem os nomeados.

As presenças mais esperadas no desfile na red carpet são sempre os nomeados, bem como os anfitriões da cerimónia, tradicionalmente os primeiros a desfilar. A lista de quem vai entregar os galardões é de peso e inclui os actores Ana de Armas, Billy Porter, Jamie Lee Curtis, Natasha Lyonne, Tracy Morgan e o realizador Quentin Tarantino.

Entre as nomeadas, os coordenados de Anya Taylor-Joy, Jessica Chastain, Margot Robbie, Michelle Williams ou Selena Gomez são alguns dos que despertam mais curiosidade, por tipicamente serem menos convencionais. As consagradas Emma Thompson, Cate Blanchett, Viola Davis e Olivia Colman já habituaram os espectadores a uma elegância a jogar pelo seguro. Todavia, pode ser que o serão traga surpresas.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile das celebridades na passadeira vermelha.