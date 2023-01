Globos de Ouro: que estrelas vão brilhar na cerimónia?

Os Globos de Ouro, que no ano passado se fizeram à porta fechada, vão voltar a ser transmitidos num ecrã de televisão. Não em Portugal, mas na NBC. A cerimónia, que perdeu todo o seu fulgor por questões de falta de diversidade, elitismo, corrupção e tráfico de influências no seio da HFPA, a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, decorrerá na madrugada desta quarta-feira, em directo do Beverly Hilton, em Beverly Hills, na Califórnia.

O apresentador será Jerrod Carmichael, uma escolha no mínimo estranha: um cómico de stand-up, actor, realizador e argumentista genuinamente hilariante e singular, é uma estrela que teve a sua própria sitcom na NBC, mas não é propriamente um nome mainstream ou reconhecido como apresentadores anteriores. Nem é, tão pouco, alguém que se esperaria ver a conduzir uma cerimónia institucional destas.

Os prémios juraram mudar e ser mais inclusivos e transparentes. Várias novas pessoas foram recrutadas para votar – incluindo o português Rui Pedro Tendinha, que se junta assim a Rui Henriques Coimbra e Bárbara de Oliveira Pinto. No ano passado, no seu especial Rothaniel, da HBO Max, Jerrod Carmichael assumiu em público a sua homossexualidade – um homem negro e gay ganha especial simbolismo depois das polémicas dos prémios.

As nomeações foram anunciadas no mês passado. No cinema, Os Espíritos de Inisherin, a comédia negra de Martin McDonagh com Brendan Gleeson e Colin Farrell sobre o final de uma amizade numa ilha remota da Irlanda nos anos 20 do século passado, é o filme mais nomeado, com oito nomeações. Só se estreará em Portugal no início de Fevereiro. Segue-se, com seis, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo​, do duo Daniels, Kwan e Scheinert, com Michelle Yeoh no centro. Babylon, de Damien Chazelle, que tem estreia marcada em Portugal para dia 19, e Os Fabelmans, de Steven Spielberg, têm cinco.

Na televisão, Abbott Elementary, a sitcom criada e protagonizada por Quinta Brunson sobre o dia-a-dia de uma escola com falta de recursos em Filadélfia, é a série mais nomeada – tem cinco nomeações. Com quatro, The Crown, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Homicídios ao Domicílio, Pam & Tommy e The White Lotus.

Muitos dos nomeados estarão presentes. Há uma falha sonante: Brendan Fraser, em pleno renascimento de carreira, anunciou que, apesar de estar nomeado pelo papel em The Whale, de Darren Aronofsky​, e ser um dos favoritos, não irá marcar presença. À revista GQ, disse: "Tenho mais história com a HFPA do que tenho respeito pela HFPA. É por causa da história que tenho com eles. E a minha mãe não criou um hipócrita. Podem chamar-me muitas coisas, mas não isso." Em 2018, o canadiano acusou Philip Berk, que foi presidente da HFPA, de o ter apalpado num almoço da HFPA em 2003. Esse abuso, diz Fraser, fez com que a HFPA o banisse dos Globos de Ouro. Berk foi expulso em 2021, depois de ter enviado um e-mail aos seus colegas a chamar ao movimento Black Lives Matter "um movimento racista de ódio".

Na cerimónia, Eddie Murphy e Ryan Murphy receberão, respectivamente, os prémios carreira Cecil B. DeMille, de honra na carreira no entretenimento, e Carol Burnett, de televisão.