The White Lotus: ricos, pobres, e o amor com Etna ao fundo

Série criada por Mike White e que ganhou dez Emmys chega com sete novos episódios e outro cenário. Mais do que as assimetrias sociais, o foco está agora na “mentira” das relações interpessoais.

No ano passado, The White Lotus, a série de antologia da HBO, olhou, de forma cáustica e hilariante, para os ricos e as suas férias num resort paradisíaco do Havai, e para o fosso entre eles e os outros, pobres, que os serviam. Foi uma das grandes estreias de 2021, e algo que parecia não estar nas cartas para Mike White, o seu criador, que tinha uma vasta experiência em televisão e cinema: um sucesso. Nem para ele nem para Jennifer Coolidge, a actriz que foi dos maiores destaques da primeira época, uma veterana de excelência, especialmente nos filmes de Christopher Guest e na saga Legalmente Loira, mas para quem não se olhava com a atenção merecida.