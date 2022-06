Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez estão de volta com mais um homicídio

No Verão do ano passado, Steve Martin e Martin Short juntaram-se a Selena Gomez em Homicídios ao Domicílio, uma série do Hulu que nos chegou via Disney+. As personagens dos três eram vizinhas no mesmo prédio nova-iorquino, um edifício no Upper West Side chamado Arconian. E tentavam investigar uma morte ocorrida nesse mesmo prédio — suspeitando de que se tratara na realidade de um homicídio — e gravando, sempre com muitos erros e conclusões precipitadas, um podcast sobre isso.

A série co-criada por Steve Martin e John Hoffman, que agora também co-realiza episódios, parte do fenómeno dos podcasts de crime verdadeiro e como eles inspiram pessoas a tentarem resolver casos destes e está agora de volta para uma segunda temporada. São mais dez episódios, que sairão semanalmente. Os primeiros dois estreiam-se na terça-feira, no Disney+. Há um novo homicídio no prédio — que foi visto no final da época anterior — e, desta vez, os protagonistas são vistos como suspeitos. É um trio estranho, de dois septuagenários que nem se davam antes e uma jovem, que se junta para tentar resolver mistérios, atravessando inúmeras reviravoltas na trama.

Martin faz de Charles-Haden Savage, que nos anos 1990 foi actor de uma série policial de televisão com algum sucesso, enquanto Short é Oliver Putnam, um produtor da Broadway com uma grande quantidade de desastres na carreira. Já Gomez é a jovem Mabel Mora, que mora num apartamento da tia, que está a ser renovado, e é artista. Martin e Short, duas lendas da comédia cuja parceria remonta a Três Amigos, o filme de John Landis de 1986, e Selena Gomez, que começou como actriz em séries para crianças, foi depois para o Disney Channel, começou uma carreira musical e trabalhou também como produtora. A junção dos três actores é tão estranha quanto a das personagens, mas funciona.

O elenco da série tem várias outras caras conhecidas que ajudam, nesta nova leva de episódios, a expandir o universo e os segredos do Arconian. O argumento leva-nos ao passado do edifício e dos seus habitantes, e à relação que tem com os protagonistas, cuja história também ficamos a conhecer melhor. Também mostra o impacto que o podcast teve no mundo. Ao mesmo tempo, há um reboot da série com a personagem de Steve Martin — pretexto para realçar a componente de sátira ao mundo de espectáculo que é recorrente na obra do cómico —, mas que costuma na série surgir mais associada à personagem do produtor da Broadway interpretado por Short (tem sempre piada ver Martin Short a fazer referências e a gabar-se de ligações absurdas a pessoas reais).

Outras estreias da semana Westworld T4, HBO Max, segunda-feira

Chega à quarta temporada a criação de Lisa Joy e Jonathan Nolan a partir do filme homónimo de Michael Crichton lançado em 1973, sobre robôs sencientes e parques de diversões para humanos onde estes trabalham. Nesta época, nomes como a recentemente oscarizada Ariana DeBose e Aurora Perrineau juntam-se a um elenco que inclui já de si Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris ou Tessa Thompson. Argel Confidencial, RTP2, terça-feira, 22h

Nesta minissérie, uma co-produção franco-alemã co-escrita e realizada por Frédéric Jardin, um investigador da polícia alemã destacado para a embaixada alemã em Argel começa um caso com uma procuradora argelina. Essa relação torna-se ainda mais complicada quando um traficante de armas alemão é raptado e os junta em contexto laboral, já para não falar de como ambos descobrem um escândalo de corrupção. Sombra, RTP1, quarta-feira, 21h

Depois do filme que passou nos cinemas, Sombra, de Bruno Gascon​, estreia-se agora na versão minissérie de quatro episódios. A história é inspirada no caso de Rui Pedro Teixeira Mendonça, a criança de 11 anos que desapareceu em 1998 e rapidamente se tornou um caso mediático. Com Ana Moreira no papel principal, lida com a forma como a mãe de uma criança desaparecida continua a ter de navegar no caso vários anos depois. Além da actriz principal, o elenco inclui também Miguel Borges, Vítor Norte, Sara Sampaio, Ana Cristina Oliveira, Tomás Alves, Joana Ribeiro, Ana Bustorff e Oksana Trach. The Terminal List, Amazon Prime Video, sexta-feira

​​Escrita por David DiGilio, inspirada no livro homónimo de Jack Carr e co-realizada e produzida executivamente por Antoine Fuqua, esta série foca-se num comandante dos SEALs da marinha americana cuja equipa sofre uma emboscada durante uma missão secreta. Quando volta a casa, porém, tem dúvidas sobre as suas memórias daquilo que aconteceu, e quão responsável é por isso, algo que se vai complicando ainda mais à medida que novas provas surgem. No centro está Chris Pratt, também produtor executivo, à frente de um elenco que inclui Taylor Kitsch, Constance Wu, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough ou Patrick Schwarzenegger.

Desta feita, há convidados como Shirley MacLaine, no papel de mãe da vítima que tem ligações ao edifício e à personagem de Martin; Amy Schumer, a fazer dela própria; bem como Sting já surgia na temporada anterior; Cara Delevingne aparece como a chefe britânica de uma galeria/colectivo artístico; Michael Rapaport, como um detective que quer apanhar e tramar os protagonistas, e Andrea Martin, como a maquilhadora do tal reboot da série policial. Além de algumas caras que já tinham passado pelo Arconian, como Tina Fey, Nathan Lane ou Jane Lynch.