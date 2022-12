O encontro imediato do jovem Spielberg com o cinema

Os Fabelmans não é só autobiografia em sentido estrito, é também autobiografia cinéfila. Se é o filme em que Steven Spielberg mais se expõe, sob os traços daquela família Fabelman (nome que é quase um pseudónimo, “gente das fábulas”, e parece bastante apropriado como substituto do patronímico Spielberg), também é o filme em que, mais claramente do que alguma vez o fez, expõe uma relação com o cinema, quer como espectador (jovem espectador, pelo menos), quer como praticante.