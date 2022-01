Os Globos de Ouro não vão ter estrelas nem passar na televisão

A edição de 2022 dos Globos de Ouro, a 79.ª dos prémios de cinema e televisão da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, vai decorrer a 9 de Janeiro. Só que não se sabe bem como. Nem sequer o espaço onde a cerimónia irá tomar lugar. Sabe-se que será mais pequena do que o normal, sem celebridades a apresentarem ou a entregarem estatuetas e sem transmissão televisiva. Já era expectável, agora é certo. Quem avançou a notícia esta terça-feira foi a Variety.

A publicação americana cita um e-mail de um agente que trata de angariar celebridades para a cerimónia que fala num “evento pequeno”, com “convidados limitados” e “protocolos estritos de covid-19” para quem for aos prémios. Não há certezas sequer sobre se os nomeados, que incluem filmes como O Poder do Cão, o filme Netflix de Jane Campion, Belfast, de Kenneth Branagh, e a série Succession, da HBO, irão mesmo à cerimónia. As nomeações foram divulgadas por Snoop Dogg no YouTube, a 14 de Dezembro.

Tudo isto acontece porque, no ano passado houve uma polémica com acusações de falta de ética e diversidade, elitismo e outros problemas. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood prometeu mudanças na forma como os prémios são organizados, mas não convenceu entidades como a NBC, a estação que transmitia os Globos, que decidiu não transmitir a cerimónia deste ano, não tendo havido mais nenhuma outra televisão que se chegasse à frente, ou mais de cem agências de relações públicas, que retiraram o apoio à cerimónia. Tom Cruise chegou a devolver as suas três estatuetas. Ainda assim, houve notícias em publicações como a Puck News, start-up dedicada a notícias que juntem Hollywood, Wall Street, Washington e Silicon Valley, sobre como alguns estúdios e relações públicas estavam a cortejar nomeações junto da organização dos prémios.

O e-mail citado pela Variety diz ainda que o evento “não só premiará as melhores interpretações na televisão e no cinema de 2021, mas também reconhecerá a importância de apoiar criativos diversos na indústria toda”. “O evento deste ano vai celebrar e honrar uma variedade de programas comunitários que afirmam realizadores e jornalistas inclusivos a seguirem as suas paixões a contar histórias”, continua, alegando que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood “tem apoiado organizações importantes há várias décadas e vai continuar a investir nos futuros líderes” da indústria.