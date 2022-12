Globos de Ouro voltam e nomeiam Spielberg, Avatar, Top Gun: Maverick ou White Lotus

Os Globos de Ouro estão de regresso e com coragem para voltar a ter uma cerimónia ao vivo, com um canal que os aceitou de volta e com um comediante de topo que se candidatou a ser o seu símbolo de “abraçar a diversidade” que faltou durante tantos anos à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood que os organiza. As nomeações foram reveladas esta segunda-feira e destacam-se Avatar: O Caminho da Água, que se estreia esta semana em Portugal, o campeão de bilheteiras do ano Top Gun: Maverick ou as séries The White Lotus, The Bear ou Better Call Saul.