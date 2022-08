Better Call Saul acabou, adequadamente, com uma lamúria e não com um estrondo

Este texto contém spoilers para o final das séries Better Call Saul e Breaking Bad



Em 2013, Breaking Bad acabou com uma mortandade à la Hamlet, arrastando consigo o fabricante de metanfetaminas tornado barão da droga Walter White (interpretado por Bryan Cranston). O spinoff da série, Better Call Saul, chegou ao fim esta semana num tom notavelmente diferente: com Saul Goodman (Bob Odenkirk) a olhar melancolicamente, e possivelmente pela derradeira vez, para a sua ex-mulher Kim Wexler (Rhea Seehorn) — o último laço com qualquer sentido de vergonha e de moralidade que o futuro cúmplice de Walter White ainda se permitia.