Morreu a única filha de Elvis Presley. Lisa Marie tinha 54 anos

A cantora Lisa Marie Presley, a única filha do rei do rock 'n' roll, Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira, aos 54 anos, depois de ter sido levada de emergência para um hospital da zona de Los Angeles, informou a sua mãe.

"É com um coração pesado que devo partilhar as notícias devastadoras que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou​", disse Priscilla Presley numa declaração.

"Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que alguma vez conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com esta perda profunda", acrescenta a declaração.

Lisa Marie Presley sofreu, horas antes da informação do óbito, uma paragem cardiorrespiratória na sua casa, em Calabasas, Los Angeles, de acordo com o site de entretenimento TMZ, tendo sido transportada para o hospital. O pai, Elvis Presley, morreu de paragem cardíaca em Agosto de 1977, aos 42 anos.

A cantora tinha participado na entrega dos Globos de Ouro, em Beverly Hills, no início desta semana, onde o actor Austin Butler ganhou o prémio de melhor actor por retratar o seu pai no filme Elvis, tendo prestado homenagem a Lisa Marie e à sua mãe durante o seu discurso.

Lisa Marie Presley nasceu a 1 de Fevereiro de 1968, em Memphis, Tennessee, e tornou-se proprietária da mansão do seu pai, Graceland, uma atracção turística popular na cidade. Lisa tinha 9 anos quando Elvis morreu.

A sua carreira musical em nome próprio começou com um álbum de estreia de 2003, To Whom It May Concern. Seguiu-se o Now What, de 2005, e ambos atingiram o top 10 da tabela de álbuns Billboard 200. Um terceiro álbum, Storm and Grace, foi lançado em 2012.

Foi casada quatro vezes. Casou-se com a estrela pop Michael Jackson, em 1994, apenas 20 dias após o divórcio do seu primeiro marido, o músico Danny Keough. O casal divorciou-se em 1996, quando Jackson estava a lutar contra alegações de abuso de crianças.

Lisa Marie casou-se com o actor Nicholas Cage, um fã do seu pai, em 2002. Cage pediu o divórcio quatro meses depois.

O seu quarto casamento foi com o seu guitarrista e produtor musical Michael Lockwood. O seu divórcio foi finalizado em 2021.

O seu filho, Benjamin Keough, também músico, morreu em 2020, aos 27 anos, tendo a morte sido declarada como suicídio pelo médico-legista do condado de Los Angeles.

Lisa Marie Presley evocou o seu filho num ensaio para a revista People, em Agosto do ano passado, revelando-se "destruída" pela morte de Benjamin​.

Deixa três filhas: a actriz Riley Keough, de 33 anos, e as gémeas Harper e Finley Lockwood, de 14.​