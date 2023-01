Mãe de Lisa Marie Presley contesta validade do testamento da filha

De acordo com a ex-mulher de Elvis, o documento tem erros de ortografia no seu nome e uma assinatura que não parece ser de Lisa Marie.

A morte de Lisa Marie Presley, a 12 de Janeiro, com apenas 54 anos, deixou o mundo artístico consternado com a partida da filha do lendário Elvis Presley. A mãe, Priscilla Presley, questiona agora em tribunal a validade do testamento da filha. De acordo com a ex-mulher de Elvis, o documento tem erros de ortografia no seu nome e uma assinatura que não parece ser da filha.

As alterações ao testamento de Lisa Marie datam de 2016 e retiraram a mãe, Priscilla, agora com 77 anos, da posição de administradora dos bens da única filha. De acordo com o advogado da queixosa, citado pela BBC, o documento tem erros que põem em causa a sua validade.

No processo entregue no Tribunal Superior de Los Angeles, pode ler-se que Priscilla só teve conhecimento das “alegadas emendas de 2016” quando a filha morreu, vítima de paragem cardiorrespiratória. A emenda, além de retirar poderes à mãe, também fez o mesmo com o antigo agente da artista, Barry Siegel. Em lugar a mãe e do agente, Lisa Marie terá colocado os dois filhos mais velhos, Riley, 33 anos, e Benjamin Keough.

Benjamin, também músico, morreu em 2020, aos 27 anos, tendo a morte sido declarada como suicídio. A morte do filho deixou-a “destruída”, confessou Lisa Marie à revista People, no ano passado. A filha mais velha, Riley Keough, é actriz e realizadora, conhecida por The Girlfriend Experience, The Good Doctor ou War Pony.

Além do erro de ortografia no seu nome, Priscilla Presley argumenta que as emendas ao testamento nunca lhe foram comunicadas durante a vida da filha, como estava especificamente determinado naquele documento. A assinatura de Lisa Marie também parece “ser inconsistente e diferente da sua rubrica normal”, lê-se no processo, avança a BBC.

Foto Lisa Marie com o pai, Elvis Presley FRANK CARROLL/SYGMA VIA GETTY IMAGES

Para fazer alterações a um testamento, justificam ainda os advogados, é preciso estar presente um notário ou uma testemunha, o que parece não ter sido o caso. Com o processo procuram, então, que as alterações de 2016 sejam consideradas inválidas e que a versão de 2010 seja considerada a definitiva para “serem administrados os seus termos”.

Não se sabe ao certo quanto valerá o património de Lisa Marie, a única herdeira de Elvis. Em 2018, a cantora processou o antigo agente por má gestão do património. Barry Siegel alegava que a fortuna valia mais 100 milhões de dólares do que realmente valia, quando a maioria do dinheiro já tinha desaparecido, lembra o The Guardian. Quando morreu, Lisa Marie ainda debatia finanças em tribunal com o ex-marido Michael Lockwood.

A batalha legal de Priscilla Presley surge menos de uma semana depois de a família e os amigos de Lisa Marie se terem reunido para honrar a sua memória, em Graceland, a propriedade da família Presley em Memphis, Tennessee. Na cerimónia, Priscilla leu um poema que disse ter sido escrito por uma das filhas de Lisa Marie.

Além de Riley, Lisa era mãe de duas gémeas de 14 anos, Harper e Finley Lockwood, fruto do casamento com o seu guitarrista e produtor musical Michael Lockwood. O divórcio do quarto casamento foi finalizado em 2021. Tinha sido antes casada com a estrela pop Michael Jackson, o músico Danny Keough e o actor Nicholas Cage.

A causa da morte de Lisa Marie, que tem sido avançada como paragem cardiorrespiratória, ainda não foi confirmada pelo médico-legista do condado de Los Angeles.

Esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, a filha do rei do rock celebraria 55 anos. Lisa tinha apenas 9 anos quando Elvis morreu, mas seguiu os seus passos. A carreira musical em nome próprio começou com um álbum de estreia de 2003, To Whom It May Concern. Seguiu-se o Now What, de 2005, e ambos atingiram o top 10 da tabela de álbuns Billboard 200. Um terceiro álbum, Storm and Grace, foi lançado em 2012.

Alguns dias antes de morrer, Lisa tinha estado com a mãe nos Globos de Ouro, em Beverly Hills, onde o actor Austin Butler ganhou o prémio de melhor actor por retratar o seu pai no filme Elvis. A biografia está também nomeada para melhor filme nos Óscares e Butler para melhor actor.