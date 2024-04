Ainda a recuperar do cancro, Carlos III vai voltar ao trabalho já na próxima semana

“Os médicos estão suficientemente satisfeitos com os progressos efectuados até agora para que o rei possa retomar uma série de funções públicas”, anunciou o Palácio de Buckingham.

O rei Carlos III vai regressar às funções públicas na próxima semana, pela primeira vez desde que lhe foi diagnosticado um cancro, graças aos bons progressos do tratamento e depois de um período de recuperação, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira.

No início de Fevereiro, o palácio revelou que o rei de 75 anos tinha sido diagnosticado com uma forma não especificada de cancro, detectada em exames após uma intervenção para um aumento da próstata. Apesar de Carlos ter mantido as funções enquanto chefe de Estado, o diagnóstico levou-o a adiar compromissos públicos durante o tratamento.

“O programa de tratamento de sua majestade vai continuar, mas os médicos estão suficientemente satisfeitos com os progressos efectuados até agora para que o rei possa retomar uma série de funções públicas”, declarou um porta-voz do Palácio de Buckingham. O rei, continuou, sente-se “encorajado por retomar algumas funções públicas e está muito grato à equipa médica pelos cuidados e conhecimentos contínuos.”

Embora seja demasiado cedo para dizer durante quanto mais tempo durará o tratamento, o porta-voz adiantou ainda que os médicos estavam “satisfeitos progressos feitos até agora e continuam optimistas quanto à recuperação contínua do rei”.

Não foram dados mais pormenores sobre o tratamento, em conformidade com a privacidade que é habitual nas questões médicas dos Windsor.

Apesar de ter sido fotografado e filmado a desempenhar algumas funções oficiais em privado, a única aparição pública de Carlos foi no mês passado, quando cumprimentou alguns populares durante um passeio improvisado depois da missa de Páscoa, em Windsor. A aparição foi curta, mas serviu para aumentar as esperanças de que a saúde do rei estivesse a melhorar.

Visita do Imperador do Japão

Para assinalar o regresso, na próxima terça-feira, Carlos e Camila vão visitar um centro de tratamento do cancro em Londres, informou Buckingham. Foi igualmente confirmado que o imperador japonês Naruhito e a imperatriz Masako vão realizar uma visita de Estado, no final de Junho, de que os reis serão anfitriões.

No entanto, Carlos não cumprirá o programa habitual de Verão e os planos serão elaborados em consulta com a sua equipa médica, a fim de minimizar os riscos de recuperação, sublinha o mesmo comunicado.

A ausência do rei coincidiu com a notícia de que a nora Kate, mulher do herdeiro, o príncipe William, estava a ser submetida a quimioterapia preventiva, depois de os exames realizados na sequência de uma cirurgia abdominal terem revelado a presença de cancro.

A princesa de Gales só voltará a desempenhar funções públicas quando a sua equipa médica considerar que está suficientemente bem para o fazer.

O problema de saúde de Carlos ocorreu menos de 18 meses depois da morte da rainha Isabel II e menos de um ano após a sua coroação, o maior acontecimento cerimonial britânico das últimas sete décadas.

“À medida que se aproxima o primeiro aniversário da coroação, suas majestades continuam profundamente gratas pelas mensagens que receberam de todo o mundo ao longo das alegrias e desafios do ano passado”, terminou o Palácio de Buckingham.