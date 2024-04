Carlos III juntou-se à família na cerimónia da Páscoa e ainda cumprimentou a multidão

O rei e a rainha cumprimentaram quem os esperava junto à Capela de São Jorge, em Windsor. A grande surpresa do dia foi a presença do príncipe André, afastado dos deveres reais.

O rei Carlos III cumprimentou quem o esperava, neste domingo, em Windsor, num passeio improvisado, depois da cerimónia religiosa da Páscoa. Foi a primeira presença num evento real público desde que o diagnóstico de cancro do monarca foi anunciado em Fevereiro. Já os príncipes de Gales estiveram ausentes, na sequência de Kate ter sido também diagnosticada com um cancro.

Um sorridente Carlos acompanhado pela rainha Camila apertou a mão a dezenas de pessoas reunidas no exterior da Capela de São Jorge ─ o mesmo local onde estão enterrados os seus pais, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe.

O rei adiou todos os compromissos públicos desde que o Palácio de Buckingham anunciou que está a submeter-se a tratamento para uma forma não especificada de cancro. A doença foi detectada em exames depois de ter sido submetido a um procedimento de correcção para um aumento da próstata, em Janeiro.

Foto LUSA/NEIL HALL

Antes da cerimónia, Carlos e Camila acenaram a quem os esperava, através da janela do carro. O rei vestia um sobretudo azul e Camila reutilizou um vestido verde, dando destaque ao alfinete de peito com esmeraldas e diamantes que pertencia a Isabel II ─ uma das marcas do estilo da antiga rainha.

Algumas das pessoas que cumprimentaram Carlos desejaram-lhe as melhoras, enquanto outros disseram “Feliz Páscoa”. O rei respondeu: “É muito corajoso estarem aqui fora ao frio.”

Uma mulher que falou com o rei confirmou que ele parecia “muito bem”. O Palácio de Buckingham não avançou, para já, quaisquer compromissos públicos futuros para o rei, mas a vontade de se encontrar com as pessoas neste domingo está a ser considerada como um sinal positivo.

Também assistiram à cerimónia da Páscoa, a princesa real, Ana, acompanhada do marido, Timothy Laurence, bem como o duque de Edimburgo, Eduardo, com a mulher, Sofia, e o filho James ─ aos 16 anos, é o mais novo dos netos de Isabel II.

A grande surpresa do dia foi a presença do duque de Iorque, que foi afastado dos deveres reais em 2019, devido à amizade com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. André surgiu acompanhado de Sarah Ferguson, de quem se divorciou em 1996. Apesar de separados, os dois continuam a partilhar casa no Royal Lodge, em Windsor.

Foto O príncipe André, Sarah Ferguson e a princesa Ana NEIL HALL/LUSA

A maior ausência de assinalar foi a dos príncipes de Gales, que já tinham anunciado que esta Páscoa seria passada de forma mais resguardada com os três filhos, George, Charlotte e Louis. Kate está a fazer quimioterapia preventiva depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro após a cirurgia abdominal, em Janeiro.

A princesa de Gales não deverá voltar aos deveres reais até estar totalmente recuperada e pediu total privacidade. Já Carlos continua a manter as funções de chefe de Estado e surge frequentemente em fotografias, enquanto mantém também as reuniões regulares com o primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Na semana passada, o soberano não participou na cerimónia da Quinta-feira Santa, mas emitiu uma mensagem áudio que foi transmitida durante o evento, na qual manifestava o pesar por não ter estado presente e desejava aos britânicos uma Feliz Páscoa.