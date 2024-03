Rei Carlos “frustrado” com o ritmo de recuperação do cancro

O desabafo surgiu dois dias após uma publicação, que cita fontes anónimas, ter noticiado que o monarca foi diagnosticado com cancro do pâncreas.

O rei Carlos III de Inglaterra está “frustrado” com o ritmo da recuperação depois de lhe ter sido diagnosticado cancro, disse o seu sobrinho Peter Phillips no domingo, tornando-se o primeiro membro da família real a falar sobre o estado de saúde do monarca. O desabafo surgiu dois dias após o In Touch ter noticiado que o rei foi diagnosticado com cancro do pâncreas e que lhe terá sido dada uma esperança de vida de dois anos. A publicação cita fontes anónimas e, até agora, não houve nem confirmação nem um desmentido por parte Palácio.

As revelações sobre Carlos sucedem-se ao anúncio de Kate, princesa de Gales, que, num vídeo publicado na sexta-feira, informou estar a fazer quimioterapia preventiva após lhe ter sido diagnosticado cancro.

Phillips, o mais velho dos oito netos da rainha Isabel II e filho da princesa Ana, disse numa entrevista à Sky News Australia que o rei está frustrado porque a sua recuperação está a demorar mais tempo do que ele gostaria.

“Está frustrado por não poder continuar a fazer tudo o que quer”, disse, acrescentando que, embora fosse pragmático e compreendesse a necessidade de tempo de recuperação, estava ansioso por voltar à normalidade. “Ele está sempre a pressionar a sua equipa e toda a gente — os seus médicos e enfermeiros — para que sejam capazes de dizer ‘posso mesmo fazer isto, posso fazer aquilo?’”

Carlos, de 75 anos, espera assistir a uma missa de Páscoa reduzida e a uma reunião familiar no próximo domingo, embora a sua presença não seja confirmada antecipadamente. O Palácio de Kensington disse que nem Kate nem o seu marido, herdeiro do trono, o príncipe William, estarão presentes na cerimónia de Páscoa.

Carlos foi submetido a um procedimento de correcção de um aumento da próstata em Janeiro. O Palácio de Buckingham revelou então, em Fevereiro, que o rei iria ser submetido a tratamento para uma forma não especificada de cancro, o que significa que teve de adiar os seus deveres reais públicos.

A rainha Camila disse que o seu marido estava “muito bem”, enquanto cumprimentava a multidão numa visita à Irlanda do Norte, na passada quinta-feira.