Hugo Soares: “Não há risco absolutamente nenhum” de Passos substituir Montenegro

Líder parlamentar do PSD garante que vai “falar com o Chega também para viabilizar o Orçamento do Estado” e diz que o partido de André Ventura ainda está para demonstrar se é “confiável ou não”

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, classifica de "efabulações" a hipótese de Pedro Passos Coelho estar a fazer sombra a Luís Montenegro e nega divergências de estratégia com ex-presidente do partido. Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, o social-democrata garante que o Presidente da República "não precisa que ninguém o proteja" na discussão do caso das gémeas que vai ser alvo de comissão parlamentar de inquérito, insiste que o Orçamento do Estado para 2025 vai ser aprovado no Parlamento. E lamenta as buscas na Câmara Municipal de Cascais no dia da apresentação do Programa do Governo.