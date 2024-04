Governo reformula Direcção Executiva do SNS. Metas mais concretas só no plano de emergência

Sem surpresas, a reformulação da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) vai avançar e o modelo de gestão dos grandes hospitais será revisto. Estas são duas das medidas do programa do Governo, entregue nesta quarta-feira na Assembleia da República, que não avança com grandes detalhes nem datas para a concretização de boa parte das propostas. Para medidas e datas mais concretas será preciso esperar pelo Plano de Emergência do SNS, a ser entregue até 2 de Junho.

