Governo deu sinal político com 60 medidas da oposição e priorizou o PS

Ao abrigo do chapéu do “diálogo com todos”, o Governo PSD/CDS deu um sinal político simbólico no seu programa ao incluir 60 propostas de outros partidos. Mais de metade são do PS, 13 são do Chega e seis foram feitas pela Iniciativa Liberal. Os restantes partidos têm menos expressão: há três contributos do Bloco de Esquerda e outros tantos do Livre, dois do PAN e um do PCP.

