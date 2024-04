Hugo Soares, eleito líder da bancada do PSD com 98,7%, promete “diálogo com todos”

A direcção do grupo parlamentar do PSD, liderada por Hugo Soares, foi eleita com 76 votos a favor e um branco, o que corresponde a 98,7% de votos favoráveis, o que é equiparável ao conseguido por Luís Montenegro na reeleição em 2015. Só faltou um deputado (Flávio Martins) à votação por ainda não ter chegado do estrangeiro em substituição de José Cesário, que assumiu funções como secretário de Estado das Comunidades. Após a divulgação dos resultados, o novo líder parlamentar reiterou a ideia de “diálogo com todas as forças parlamentares” para “resolver os problemas das pessoas”.

Questionado sobre as declarações de Pedro Passos Coelho em torno de entendimentos políticos, Hugo Soares assumiu concordar sobre a necessidade de dialogar com todos os partidos, embora sem nunca responder sobre se esses entendimentos terão de ser entre o PSD e o Chega como sugeriu o antigo primeiro-ministro.

“É obrigação de cada um dos grupos e de cada um dos partidos assumir a sua responsabilidade. O PSD e a AD [Aliança Democrática] ganharam as eleições e têm a responsabilidade de governar, mas o resultado disse também que temos a capacidade de dialogar com todas as forças. É esse diálogo com espírito de humildade e também com espírito construtivo e com todas as bancadas parlamentares”, disse, fazendo a distinção entre a rejeição a acordos pré-eleitorais ou de governo e a necessidade de dialogar.

“Quando o candidato a primeiro-ministro disse que ‘não é não’, cumpriu efectivamente. Ele disse sempre que não faria uma coligação pré-eleitoral, nem nenhum acordo de governação com o Chega. Coisa diferente é a necessidade de diálogo com todas as forças no Parlamento, com um único objectivo: resolver a vida das pessoas. Os portugueses lá fora não querem saber se a redução de impostos, que os asfixia, é aprovada com a abstenção do PS, PCP ou Livre”, defendeu.

“Os entendimentos necessários para resolver os problemas das pessoas serão feitos na casa da democracia”, reforçou.

Sobre se o Programa do Governo, que vai ser apresentado esta quarta-feira, sinalizará essa abertura ao diálogo, Hugo Soares remeteu a resposta para o executivo.

Hugo Soares, actual secretário-geral do PSD, já tinha sido líder da bancada social-democrata em 2017, durante alguns meses, mas saiu por vontade do então recém-eleito presidente do partido, Rui Rio. Nessa altura foi eleito com 84,5% dos votos.

A direcção agora eleita é composta por 12 vice-presidentes, tendo transitado quatro da anterior liderada por Joaquim Miranda Sarmento: Hugo Carneiro, Andreia Neto, Hugo Oliveira e Alexandre Poço. Entraram Miguel Guimarães (indicado como primeiro vice-presidente da bancada), Pedro Alves, Regina Bastos, Silvério Regalado, Isaura Morais, Cristóvão Norte, João Valle e Azevedo e António Rodrigues. Como secretários foram eleitos Almiro Moreira e Dulcineia Catarina Moura.