Pedro Nuno promete aprovar orçamento rectificativo apenas para questões salariais

Perdeu as eleições e será líder da oposição, mas Pedro Nuno Santos está já a condicionar os primeiros meses de governação de um executivo de Luís Montenegro que ainda nem sequer foi indigitado para o formar. O secretário-geral do PS saiu do Palácio de Belém nesta terça-feira à tarde a mostrar-se disponível para, até ao início do Verão, participar com o futuro governo numa solução para "valorizar as carreiras e as grelhas salariais" dos professores, dos elementos das forças de segurança, dos profissionais de saúde e dos oficiais de justiça.

Se for preciso alterar limites de despesa, o PS está "disponível para viabilizar um orçamento rectificativo que esteja limitado às matérias de consenso". Tudo isso feito a tempo das eleições europeias, que se realizam no início de Junho, e que serão um teste à liderança tanto de Pedro Nuno Santos (no PS e da oposição) e de Luís Montenegro (no Governo).

A garantia foi deixada pelo líder socialista Pedro Nuno Santos no final da audiência de duas horas com Marcelo Rebelo de Sousa mas, questionado pelos jornalistas, não desvendou a resposta ou comentário que teve do Presidente da República sobre o caderno de encargos que estava a deixar a Montenegro. O líder socialista vincou, no entanto, as suas balizas: esse orçamento rectificativo terá que ser "limitado às questões de consenso" entre os dois partidos.

Admitiu que ainda não falou com Montenegro sobre o assunto, que resolverá isso rapidamente: "Eu próprio farei contacto com o líder da coligação para demonstrar esta disponibilidade do PS e indicarmos mesmo dois nomes que possam, no prazo de 30 dias, encontrar uma solução para, até ao início do Verão, resolvermos a situação destes profissionais da administração pública." Pedro Nuno não quis revelar quem está a pensar escolher para essa tarefa de negociação.

A iniciativa política do líder da oposição, que se antecipa à audiência dos líderes da AD, Luís Montenegro e Nuno Melo, nesta quarta-feira, não se fica por aqui: o PS também quer participar na decisão sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa. "Esta é a forma com que trabalharemos daqui para a frente", prometeu Pedro Nuno Santos, que quer exercer a sua função de "oposição responsável", mas "estável e forte".

Apesar desta abertura, que se destina a cumprir promessas muito parecidas com que tanto o PS como a AD se apresentaram a eleições, não existe grande abertura para futuros orçamentos do Estado. A viabilização do orçamento geral do Estado para 2025 pelo PS "é praticamente impossível", insistiu Pedro Nuno Santos lembrando que já dissera o mesmo na noite eleitoral, porque se trata de "uma declinação anual do programa de governo" e o da coligação de direita é completamente diferente do que seria um do PS.

E não é só por uma questão de diferença programática e de estratégia para o país; é também por "uma razão de ordem democrática", argumentou o líder socialista. "O PS entende que, do ponto de vista da qualidade da nossa democracia, deve ser o PS a liderar a oposição. Nós nunca conseguiríamos liderar a oposição se, de alguma forma, estivéssemos comprometidos com essa governação, desde logo através do comprometimento do PS com orçamentos do Estado."

A disponibilidade é, insistiu, apenas "apenas nas matérias em que há, de facto, consenso e se podem resolver antecipadamente". Um advérbio que deixa no ar a ideia de que na cabeça dos socialistas há alguma esperança de que em Outubro o orçamento possa ser pomo de discórdia à direita. "Não podemos pedir ao PS que seja o garante do governo" de direita.

Um Governo "estável e duradouro"

O secretário-geral socialista defendeu também que "o que se espera é que amanhã [quarta-feira] o líder da coligação [Luís Montenegro] apresente uma solução de governo estável e duradouro". E voltou a insistir no que disse na noite eleitoral, no discurso em que assumiu a derrota: que o PS não poderia assumir a responsabilidade de ser governo porque "não tem uma maioria [à esquerda] para apresentar". "Não tem quase nenhuma probabilidade de se verificar", respondeu, quando questionado sobre os votos da emigração e um cenário de o PS ter mais deputados ou votos que a AD - algo que já é matematicamente impossível. "Não ganhamos nada com isso", afirmou sobre um governo minoritário do PS.

Esta foi a penúltima audiência do Presidente da República aos partidos e coligações que elegeram deputados à Assembleia da República nas eleições de 10 de Março. Falta apenas a Aliança Democrática (AD), que está agendada para esta quarta-feira, pelas 17h. A mesma hora do prazo limite para a recepção dos votos por correspondência dos portugueses residentes no estrangeiro.