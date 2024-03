Pedro Nuno recusa “tácticas” e não forçará solução à esquerda. “O PS será oposição”

Os quatro mandatos da emigração (dois do círculo da Europa e dois no resto do mundo), só serão apurados no dia 20 deste mês. Se há dois anos o PS fez o pleno no primeiro, mesmo depois da reclamação do PSD que levou à repetição das eleições (e atrasou a posse dos deputados e do Governo um mês), agora os socialistas vêem estar em risco um dos deputados neste círculo.

Já na lista do resto do mundo é Augusto Santos Silva que não estará sossegado: além das queixas sobre a falta de distribuição de boletins de voto e acusações de fraude, no Brasil a comunidade bolsonarista tem-se organizado para apoiar o Chega – o principal adversário do presidente da Assembleia da República nestes dois anos.