Projecções colocam a AD à frente mas não dissipam incerteza sobre resultado final

Aliança Democrática lidera sondagens à boca das urnas, seguida do PS e do Chega em todas as projecções.

A Aliança Democrática segue à frente nestas legislativas, com percentagens de votos que variam entre os 27 e os 33%. Isto é o que nos dizem as várias projecções divulgadas pelos principais canais de televisão às 20h deste domingo.

A projecção que dá uma maior vantagem à AD é a da RTP/Católica: 29-33%, enquanto o PS fica apenas pelos 25-29%. Em mandatos, significa que a Aliança Democrática pode ter entre 83 a 91. PS está entre os 69 e os 77 deputados. O Chega fica entre os 14-17% (o que pode conferir 40 a 46 deputados) e a IL entre os 5-7% (7 a 10 deputados), seguido pelo BE 4-6% (5 a 7 deputados) e pelo Livre 3-5% (4 a 6 deputados), pela CDU com 2-4% (2 a 3 deputados), PAN 1,5-2,5% (até 2 deputados) e o ADN 0,5-1,5%.

A projecção da Pitagórica para a TVI/CNN Portugal dá um empate técnico entre a Aliança Democrática e o PS, com a coligação liderada pelo PSD a ser apontada como provável vencedora. A Aliança Democrática ficará entre os 28% a 33% (63 a 75 deputados), seguida do Partido Socialista 2,45% a 29,5% (79 a 91 deputados) e do Chega 16,6% a 21,6% (35 a 47 deputados). A Iniciativa Liberal conquista 3,3% a 6,3% (9 a 15 deputados) e segue-se o Bloco de Esquerda com 3% a 6% (3 a 7 deputados) e a CDU com 2,3% a 5,3% (1 a 5 deputados). O Livre deverá conseguir 6 a 12 deputados (2,2% a 5,2%) e o PAN conquista 0,8% a 2,8% (1 a 3 deputados).

Na projecção do ICS/ISCTE-GfK/Metris para a SIC/Expresso, avançada às 20h, a Aliança Democrática (AD) surge à frente com quase 30% dos votos, seguida do PS de Pedro Nuno Santos. A AD poderá conquistar 77-89 deputados (27,6%-31,8%) e o PS 68-80 (24,2%-28,4%). Tal como nas restantes sondagens, o Chega segue em terceiro lugar e poderá ter um resultado entre os 16,6%-20,8% (44-54 deputados), seguido da IL com 4,1%-7,3% (6-12 deputados) e do BE 3,2%-6,4% (3-9 deputados). No fim da lista surgem a CDU com 1,3%-4,5% (1-5 deputados), o PAN com 0,5%-3,1% (1-4 deputados) e o Livre 2,3%-4,9% (2-6 deputados).

A projecção dos resultados eleitorais divulgada pela CMTV dá vitória à AD, com 27,2 a 33,2% dos votos, seguindo-se o PS, com 23,8 a 29,8% dos votos. De acordo com a projecção da CMTV, em terceiro lugar surge o Chega, com 15,6 a 20,6% dos votos.

Estes não são os resultados finais destas eleições, que estavam ainda a ser apurados às 20h30 (hora de Portugal continental). Pode acompanhá-los aqui.