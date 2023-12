António Costa e Pedro Nuno Santos reunidos na sede do PS

Com escassos cinco minutos de atraso, António Costa recebeu Pedro Nuno Santos à porta da sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, para a passagem de testemunho ao novo secretário-geral socialista. Os dois estão reunidos numa sala do primeiro andar e falarão aos jornalistas no final do encontro.

Pedro Nuno Santos foi anunciado há pouco mais de 12 horas como vencedor das eleições directas para líder do PS e no seu discurso na sede do partido fez rasgados elogios a António Costa, de quem disse ter "muito orgulho" por ter trabalhado com o ainda primeiro-ministro desde o primeiro dia.

António Costa chegou ao Largo do Rato a pé, de óculos escuros, cachecol liás e castanho ao pescoço e sorriso largo, dois minutos depois da hora a que devia receber Pedro Nuno (12h). Daí a instantes, volta a sair do hall de entrada e coloca-se à porta do edifício, com o secretário-geral-adjunto, João Torres, a aguardar o seu sucessor. Que chegou de passo estugado. Costa deu um passo em frente para o passeio e abraçaram-se com com sonoras palmadas nas costas. “Parabéns!”, ouve-se. “Conseguiste dormir alguma coisa?”, “Um bocadinho.”

Na prática, Pedro Nuno Santos já é o novo líder socialista desde o anúncio dos resultados, já que no PS não existe a regra da oficialização desse estatuto em congresso - que só acontece dentro de três semanas, a 6 e 7 de Janeiro.

Pedro Nuno Santos venceu em 18 das 21 federações socialistas, ao passo que José Luís Carneiro conseguiu ganhar em apenas três. Em termos percentuais, Pedro Nuno chegou aos 62%, Carneiro obteve 36% e Daniel Adrião ficou-se por 1%, de acordo com os resultados divulgados no sábado à noite pelo partido.