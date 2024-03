Ventura já só pensa num Governo de direita com ele dentro

O Chega foi um dos grandes vencedores da noite eleitoral e mesmo o maior em crescimento. O partido populista radical quase quadruplicou o número de deputados (passou de 12 para 48), teve mais de um milhão de votos (18,03% à hora de fecho desta edição), tornou-se na primeira força política em Faro e a segunda em alguns outros distritos, só não elegendo deputados em Bragança, e ainda roubou o último deputado do PCP no Alentejo. André Ventura só já pensa numa coisa: haver uma aliança entre os partidos de direita para formar um Governo maioritário de direita com ele dentro do elenco.

