Se não fizer parte do governo, Chega avançará com moção de rejeição ao PSD

“Vai haver votos ao programa de governo [do PSD] porque nós vamos pedi-lo se não formos governo”, admitiu o líder do Chega´em entrevista à SIC Notícias.

O partido liderado por André Ventura vai apresentar uma moção de rejeição a um governo do PSD caso o Chega não faça parte dessa solução governativa. Ventura admite ainda ir mais longe e chumbar qualquer programa de qualquer governo —​ à direita ou à esquerda — que não seja suficientemente bom.

“Vai haver votos ao programa de governo [do PSD] porque nós vamos pedi-lo se não formos governo. Se for um governo que não combata a corrupção e não aumente salários e pensões, é para chumbar”, assegurou André Ventura em entrevista à SIC Notícias, transmitida na noite desta quarta-feira.

Questionado depois, directamente, se o Chega apresentará uma moção de rejeição caso não faça parte do governo, Ventura clarificou: “Sim, rejeitamos o programa do governo”.

Contudo, garantiu que se o Chega não estiver “dentro da solução do governo”, não vai, “só por isso, ser bota-abaixo em tudo”, explicando que não irá chumbar tudo o que for apresentado, dando como exemplo um novo Orçamento do Estado.

Em declarações à SIC Notícias o líder do Chega foi ainda mais além e admitiu apresentar uma moção de rejeição “ao programa do governo seja de quem for”, até porque “o PSD não governa muito diferente do PS”, acrescentou. O Chega apenas não apresentaria uma moção de rejeição se o governo apresentasse um programa “perfeito”: “bom”, “ambicioso” e que lutasse verdadeiramente contra a corrupção e empobrecimento, concluiu Ventura.