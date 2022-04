Chega vai apresentar moção de rejeição ao Programa do Governo na sexta-feira para testar PSD e IL

Será uma moção de rejeição ao Programa do Governo, mas o grande objectivo de André Ventura é encostar o PSD e a Iniciativa Liberal (IL) à parede. O líder do Chega anunciou nesta terça-feira à tarde que a sua bancada parlamentar vai apresentar uma moção de rejeição ao documento para mostrar aos portugueses que o partido “não pactua” com o programa do executivo e para testar o nível de oposição que os sociais-democratas e os liberais estão dispostos a fazer aos socialistas. A iniciativa do Chega será votada na sexta-feira à tarde.