Lizzo esclarece que não desistiu da carreira, apenas de valorizar “energia negativa”

A cantora norte-americana Lizzo voltou às redes sociais para descansar os fãs e garantir que não está a ponderar abandonar as luzes da ribalta nem pôr em suspenso a sua carreira musical, pondo fim aos rumores sobre o que quereria dizer com o “Desisto” (“I quit”) com o qual terminava uma declaração no Instagram, em que confessava estar “a ficar farta de ser arrasada por toda a gente”.

Num novo vídeo, a vencedora de um Grammy explicou: “Quando digo ‘desisto’, quero dizer que desisto de dar atenção a qualquer energia negativa. Do que não desisto é da alegria da minha vida, que é fazer música, que é conectar-me com as pessoas, porque eu sei que não estou sozinha.”

O primeiro comunicado surgiu um dia após o advogado das antigas bailarinas de Lizzo, Ron Zambrano, ter criticado a escolha da artista para actuar na angariação de fundos de Joe Biden, em Nova Iorque, na passada quinta-feira. “Tudo o que quero é fazer música, fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que o encontrei”, insistiu Lizzo.

Lizzo, conhecida pela mensagem de amor-próprio e de aceitação corporal, tem estado envolvida numa polémica no último ano, depois de antigas dançarinas a terem acusado de assédio sexual e moral. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez avançaram com uma acção judicial contra a artista no Tribunal Superior de Los Angeles, alegando que ela as forçou a tocar numa pessoa nua numa festa. Acusam ainda Lizzo de falsas acusações e de ter despedido um membro da sua equipa por ter engordado.

A cantora, cujo nome verdadeiro é Melissa Viviane Jefferson, tem negado todas as acusações. “Não quero apresentar-me como vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e os media têm dito que sou, nos últimos dias”, defendeu em Agosto passado, quando rotulou as histórias de “falsas” e tão “inacreditáveis quanto soam”.