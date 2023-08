Lizzo acusada de assédio sexual e moral por antigas dançarinas

A cantora norte-americana Lizzo está a ser acusada de assédio sexual e moral por três antigas dançarinas.

Segundo a NBC News avançou esta terça-feira, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez avançaram com uma acção judicial contra Lizzo no Tribunal Superior de Los Angeles, alegando que a artista as forçou a tocar numa pessoa nua numa festa. Acusam ainda Lizzo de fazer falsas acusações e despedir um membro da sua equipa por ter engordado.

Lizzo tem feito do amor-próprio, confiança e aceitação do corpo, independentemente da forma que tiver, as suas bandeiras. Nas letras das músicas como fora do palco, em entrevistas, combate a gordofobia de que foi vítima durante toda a carreira. Mas nos bastidores, alegam as bailarinas, o seu discurso é outro.

Na acusação a que a NBC News teve acesso, é referido um episódio em que Lizzo terá criticado o aumento de peso de uma das suas dançarinas, que acabou por ser despedida.

Quanto às acusações de assédio sexual, é referido que a cantora terá pressionado uma das três mulheres que agora apresentam queixa para que tocasse num artista nu numa festa em Amesterdão, após esta recusar várias vezes.

A coreógrafa da cantora, Shirlene Quigley, também é acusada de ter simulado actos sexuais perante a própria equipa, além de discutir e ridicularizar publicamente a sexualidade de outros.

"A forma como a Lizzo e respectiva equipa trataram as artistas parece ir contra tudo o que a Lizzo defende publicamente, enquanto, em privado, critica o corpo das suas bailarinas e as envergonha de forma não só ilegal como absolutamente humilhante", afirma Ron Zambrano, advogado que representa as dançarinas, citado pela NBC.

Não é certo que Melissa Viviane Jefferson, mais conhecida como Lizzo, já soubesse das acusações, agora tornadas públicas, contra si ou contra Shirlene Quigley.

Lizzo estreou-se há menos de um mês em Portugal, no palco do Nos Alive.