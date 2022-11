Uma fã pediu um vestido a Lizzo no TikTok. E a rapper realizou-lhe o sonho

Aurielle Marie tinha um prémio da revista Out para receber e nada que vestir. Lembrou-se de pedir um vestido a Lizzo. E a cantora não decepcionou a activista e poetisa queer .

Quando Aurielle Marie não encontrou nada para vestir para se apresentar numa cerimónia de entrega de prémios, lembrou-se que o ideal era um vestido que vira Lizzo, com um corpo semelhante ao seu em forma e tamanho, usar nos Emmys. Por isso, rumou às redes sociais, a única maneira que tinha de chegar ao contacto com a artista. No TikTok pediu-lhe a peça emprestada. E foi bem-sucedida.