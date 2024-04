Lizzo anuncia que “desiste” em publicação misteriosa nas redes sociais

“Tudo o que quero é fazer música, fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que o encontrei”, escreveu a artista no Instagram neste fim-de-semana.

A cantora Lizzo diz que “desiste” por estar farta de ser atacada online. “Começo a sentir que o mundo não me quer nele”, escreveu a artista no Instagram neste fim-de-semana, sem clarificar se a sua decisão se aplica apenas às redes sociais ou também à indústria musical. “Estou a ficar farta de ser arrastada por toda a gente na minha vida e na Internet.”

Não é claro o que terá motivado a publicação da cantora de About damn time, mas o comunicado surgiu um dia depois de o advogado das antigas bailarinas de Lizzo, Ron Zambrano, ter criticado a escolha da artista para actuar na angariação de fundos de Joe Biden, em Nova Iorque, na passada quinta-feira. “Tudo o que quero é fazer música, fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que o encontrei”, insistiu Lizzo.

A artista de 35 anos queixa-se de estar “constantemente a enfrentar mentiras”, que influenciam a visão sobre ela por parte do público. E confessa sentir-se sempre “alvo de piadas” pela sua aparência. “Não me inscrevi para isto. Desisto”, termina.

Desde a publicação misteriosa, Lizzo não voltou a publicar no Instagram e, contactado por diversos órgãos de comunicação social, incluindo a BBC, o porta-voz da artista escusou-se a comentar o anúncio.

Nos comentários do comunicado, multiplicam-se as mensagens de apoio a Lizzo. “Amamos-te, rainha”, escreve a socialite Paris Hilton. E outra utilizadora lembra-lhe a letra de uma das suas canções, Special: “‘Caso ninguém te tenha dito hoje: és especial. No caso de ninguém te ter feito acreditar, tu és especial’. As tuas próprias palavras.”

Lizzo, que é conhecida pela mensagem de amor-próprio e de aceitação corporal, tem estado envolvida em polémica no último ano, depois de antigas dançarinas a terem acusado de assédio sexual e moral. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez avançaram com uma acção judicial contra a artista no Tribunal Superior de Los Angeles, alegando que ela as forçou a tocar numa pessoa nua numa festa. Acusam ainda Lizzo de fazer falsas acusações e de despedir um membro da sua equipa por ter engordado.

A cantora, cujo nome verdadeiro é Melissa Viviane Jefferson, tem negado todas as acusações. “Não quero apresentar-me como vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e os media têm dito que sou, nos últimos dias”, defendeu em Agosto passado, quando rotulou as histórias de “falsas” e tão “inacreditáveis quanto soam”.