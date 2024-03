Moral da história: entre o PS e o Chega, o PSD escolheu o PS

Qualquer membro de claque pode reclamar vitória, seja ele do PSD, do PS ou do Chega.

Quem foi o grande vencedor da inesperada rábula em torno da eleição de José Pedro Aguiar-Branco para presidente da Assembleia da República? No ambiente altamente polarizado que estamos a viver a resposta a essa pergunta é tudo menos óbvia, porque há argumentos suficientemente sólidos para todos ficarem felizes. Qualquer membro de claque pode reclamar vitória, seja ele do PSD, do PS ou do Chega.